Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Titul známé písně Jaromíra Nohavici vyznívá s aktuálními opatřeními proti šíření koronaviru paradoxně, zmiňují poněkud cynicky Jihomoravané na sociálních sítích. Poukazují tak na zákaz zpěvu při školní výuce, na veřejných akcích či na divadle u hudebních vystoupení. Platit má od pondělí.

Zpěv ve skupině je podle prohlášení ministra zdravotnictví Romana Prymuly v současné epidemiologické situaci nežádoucí. „Při zpívání dochází k masivnímu šíření viru,“ prohlásil Prymula.

Kromě kritiky třeba z řad umělců se opatření chytli také internetoví vtipálci. Připomenuli tak hlášky jako „Prosím, pane profesore, zazpíváme si!“ z filmové klasiky Marečku, podejte mi pero, nebo „Ty nejsi zdejší, viď? Jinak bys věděl, že v našem království je zakázáno zpívat!“ z Pyšné princezny.

Jenže nejde o pohádku, ale realitu, opatření mají platit zatím čtrnáct dní. „Marně pátrám v moderních, středověkých i starověkých dějinách po magorovi, který zakázal lidem zpívat. I pohádka z padesátých let, ideologicky silně poplatná okázale vážnému bolševickému režimu, si z takové situace dělá srandu,“ napsal na facebooku třeba Mirek Blahušek z Hodonínska.

Zdroj: Youtube

Na vtipy navázali například v Těšanech na Brněnsku. „U nás je i nadále zpívání povoleno,“ vzkázal starosta vesnice Miroslav Zborovský, který pozval lidi do země krále Miroslava.

ZPĚV PATŘÍ K VÍNU

Nadcházející dny bez společného zpěvu si neumí představit vinař a člen cimbálové muziky Antonín Stehlík z Nového Šaldorfu na Znojemsku. „K vínu patří zpěv. Je to vražda folkloru. Při vinobraní se mi občas povede trefit raritu – červený burčák, vždycky pak zavolám kamarády a u koštu si zpíváme. To teď jako nemůžu?“ přemítal vinař z rodinného Vinařství u Stehlíků. Obává se možnosti, že omezující opatření nakonec přetrvají až do listopadových svatomartinských oslav.

V kostelech zůstanou zavřené zpěvníky. „Zazpívejte si o víkendu dosyta (to ještě koronavir nehrozí), od pondělka se bude zpívat pravděpodobně jen brumendo,“ poradil věřícím se špetkou ironie blanenský farář Jiří Kaňa.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozeslal kněžím pokyny reagující na oznámení vlády, která omezila i počet lidí na církevních shromážděních na maximálně sto. „Připomněl také, že dle nového vládního usnesení nemají při církevních obřadech lidé zpívat. Biskup vládní opatření respektuje a vyzývá, aby se v kostelích na dodržování předpisů dbalo,“ sdělila mluvčí diecéze Martina Jandlová.

„Ne mlčet, ale zpívat, svobodným lidem sluší…“ notuje muzikálový herec a břeclavský rodák Jiří Mach na záznamu z představení Městského divadla Brno. Jeho zástupci úryvek nasdíleli na sociální síti po vyhlášení nových opatření.

Ta se výrazně dotknou programu hudební scény. „Považuji za nešťastné omezovat divadelní produkce podle žánru. Nevidím zásadní rozdíl mezi činoherní a muzikálovou inscenací. Očekával bych, že omezení bude vyjádřeno konkrétními instrukcemi a ne téměř pohádkovou větou: Představení, při kterých se převážně zpívá. Třeba muzikál Pretty Woman obsahuje šestašedesát minut činoherních scén a pouze sedmačtyřicet minut scén tanečních a zpívaných“ řekl Deníku Rovnost ředitel brněnského divadla Stanislav Moša.