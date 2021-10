Počet vykázaných očkování vzrostl ve čtvrtek o 1198, nejvíce zájemců o vakcínu je aktuálně mezi lidmi ve věku 40 až 75 let. Nejčastěji aplikovaným přípravkem byla vakcína Pfizer. Od začátku roku podstoupilo očkování už víc než 1,3 milionu Jihomoravanů.

Omezení se netýká návštěv u pacientů v terminálním stádiu a třetích osob u porodu s respektováním technických podmínek porodního sálu, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem za zvýšených hygienických opatření. „V celém areálu nemocnice platí povinnost nošení respirátoru FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu,“ uvedlo vedení nemocnice na svých webových stránkách.

Zákaz návštěv platí od čtvrtka v nemocnici v Ivančicích. Omezení platí pro pacienty na lůžkových odděleních až do odvolání. Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace a snaha o zajištění ochrany pacientům. Zástupci ivančické nemocnice o opatření informovali ve čtvrtek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.