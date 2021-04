Třída bude v krajském měřítku unikátní. „To, co se nabízí v soukromých školách a rodiče za to musí platit, bude zde bezplatné,“ vysvětlila ředitelka s tím, že ve třídě budou dvě pedagožky. Budou mít více času na děti a otevírají se i větší možnosti pro individuální práci. „Metody jsou vyzkoušené a fungují, ale každé dítě je jiné a vyžaduje individuální přístup. Škála metod je tak velká a my nemáme omezení,“ popsala učitelka Eva Grohmannová.

Inovativní třída na ZŠ Jungmannova v kostce:



- výuka není rozdělená dle klasického rozvrhu, ale na bloky

- žáci nedostávají známky, jsou hodnoceni slovně

- pro následující školní rok je zatím zapsáno osm dětí

Třída totiž bude fungovat úplně jinak, než je ve školách běžné. „Ve třídě nepojedeme podle klasického rozvrhu, ale budeme se učit v blocích – bude provázaná teorie s praxí, což je pro dnešní život potřeba,“ vysvětlila Ivana Málková. V praxi to bude znamenat projektové vyučování a využívání prvků Montessori pedagogiky. „Budeme využívat speciální pomůcky k lepší názornosti, pochopení učiva a osvojení si ho,“ doplnila Grohmannová.

Děti nebudou ani dostávat známky. Podle ředitelky není důležité, jestli dostanou jedničku, ale aby byly vnitřně motivované. „Budou hodnocené slovně, zpětnou vazbu budou dostávat hned při úkolu a budou se hodnotit i navzájem. Povedeme je více k samostatnosti,“ nastínila ředitelka.

Na začátek září se těší i učitelky. „Je to výzva, jiné to bude úplně ve všem. Ale těšíme se,“ usmála se Alena Veliká. Ta se bude starat zejména o dramatickou výchovu a předměty související s muzikou. Její kolegyně Eva Grohmannová pak bude mít Montessori pedagogiku a alternativní část výuky. Další činnosti budou dělat společně. „To se nedá oddělit, všechno se prolíná,“ zhodnotila Alena Veliká.

Maximálně 20 dětí

Třída je otevřená všem, mohou do ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaní školáci i všichni ostatní. Bude jich ale maximálně dvacet. „Chtěli bychom zůstat školou rodinného typu, i ta třída by měla mít do dvaceti dětí. Ideální by bylo patnáct, sedmnáct,“ odhadovala Ivana Málková před zahájením zápisů.

Zatím je na seznamu budoucích prvňáků osm jmen, ale další zájemci školu kontaktují, o vzdělávání v této třídě se zajímají. „Myslíme si, že dnešní školský systém se nepřizpůsobil zrychlené době. Děti mohou spoustu informací vyhledat na internetu nebo kdekoliv jinde. Ve školách by se měly učit spíše orientovat se v dnešní době a ne biflovat,“ vysvětlila Leona Fejtová, proč bude její syn Nicolas chodit do inovativní třídy.

Další rodiče si chválí zejména výuku bez známkování. „Nelíbí se mi, že děti ve škole jsou známkovány za to, jak moc je učivo zajímá, zda je baví či nudí, na jakou známku se podařilo pedagogovi své znalosti předat. Špatné známky děti zbytečně stresují. Zastávám způsob výuky podle J.A.Komenského a to škola hrou," řekla Ivana Brussmannová, která chce, aby její dcera chodila do školy se zvídavostí a nadšením. Dále se jí líbí i systém, kdy děti nedostávají domácí úkoly a menší počet dětí ve třídě.

Přestože je místnost s inovativní třídou nová, ostrý provoz už má za sebou. Loni na podzim tam chodili děti z Puklic, jejíchž škola procházela nákladnou opravou. Se školáky, které do ZŠ Jungmannova už dochází, budou mít děti z inovativní třídy některé prostory společné, ale neměly by se tam potkávat. V jídelně, na hřišti, v relaxačních místnostech, odborných učebnách nebo v cvičném bytě se mají vystřídat.

V krajském městě se minulý týden konaly zápisy do prvních tříd, problémy s online formou nikde nebyly. „V Jihlavě se do deseti základních škol zapsalo 590 žáků, odkladů je letos 141, do pěti přípravných tříd je zatím zapsáno 56 dětí,“ informoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Dodal, že jen na ZŠ Havlíčkova je převis a bude se losovat z devíti nespádových žáků. Pro ně jsou volné kapacity ve všech ostatních školách.