Nakonec se ale na ni usmálo štěstí. „Zavolala mi kamarádka, že pracuje právě v restauraci a zkusí se mi zeptat. Jenže sehnat v půlce léta brigádu je těžké, takže už bylo plno. Za hodinu ale volala znovu, že jedna holčina od nich má něco s nohou a shání náhradu. Tak jsem tam nastoupila a obsluhuji tam i přes rok,“ prozradila mladá servírka.

Podobné pracanty by potřebovala například také Alena Martášková, která hledá brigádníky do zmrzlinových stánků na různých místech Vysočiny. „Brigádníky hledáme a zatím se nám nikdo neozval. Oni se tedy zájemci o práci nehlásí ani v létě, natož pak teď. S brigádníky je to opravdu špatné a dokonce bych řekla, že je to i rok od roku horší,“ zdůraznila Alena Martášková, která spolupracuje s majitelem stánků se zmrzlinou Václavem Dubnem.

S hledáním brigádníků na letní měsíce se každoročně potýká i Jiří Hynek, vedoucí sportovního areálu v Humpolci na Pelhřimovsku. „Na humpolecké koupaliště Žabák potřebuji sehnat ještě dva plavčíky. Čtyři už mám,“ informoval Hynek.

Plavčíka na humpoleckém Žabáku může dělat od června do srpna kdokoli, komu je nad osmnáct let. „Zájemce necháme vyškolit, takže z nich budou certifikovaní plavčíci na dva roky. Brigádníky si navíc ještě proškolíme přímo na místě, aby věděli, co po nich chceme,“ řekl Jiří Hynek s tím, že v nejhorším případě má v záloze ještě pomocníky z loňska.

Jiří Hynek je ale přesvědčený o tom, že potřebné pomocníky na léto sežene. „Takhle to bývá pravidelně. Teď je ještě brzo, případní zájemci se probudí až někdy zjara. Já bych to chtěl ale mít co nejdříve vyřešené,“ poznamenal Hynek.

Naopak s hledáním brigádníků si nemusí příliš lámat hlavu v Třebíči. V tamním zámku totiž již řadu let spolupracují s Obchodní akademií a Hotelovou školou Třebíč. „Každoročně tu máme studenty cestovního ruchu z třebíčské hotelové školy, kteří sem chodí na povinnou praxi. Většinou se jim tu líbí, takže se pak i sami přihlásí o další možnou spolupráci,“ pochvalovala si Eva Hladká z třebíčského zámku zavedený systém.

Brigádníci na zámku provádí návštěvníky po expozicích a výstavách. „V tuto chvíli jsme letošní rok ještě neřešili, ale předpokládám, že to bude jako v uplynulých letech. Prioritně se tedy domluvíme s našimi zaběhlými studenty,“ doplnila Eva Hladká.