Vysočina sklářská. Tento slogan zvolilo hejtmanství pro letošní turistickou sezónu. Vše odstartovalo včerejší vernisáží výstavy v krajském úřadě.

Ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák hovořil o letošních akcích pro turisty. | Foto: Deník / Martin Singr

Malá huť v Dobroníně vypadá, jak by se tam zastavil čas. I v dnešní přetechnizované době tam vyrábí sklo stejně jako to bylo běžné v pátém, šestém století. „Občas nad tím zůstává rozum stát, co dokázali lidé vymyslet,“ podotkl František Novák, který repliky historického skla z druhého až osmnáctého století prodává do muzeí po celé Evropě.