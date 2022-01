Částí Vysočiny se začátkem srpna přehnaly bouřky, často doprovázené i krupobitím. V okolí Jihlavy se vytvořila menší supercela. „Situace rozhodně nenapovídala tomu, že by mělo takto bouřit. I přesto se v pásmu mezi Polskem a Rakouskem dokázaly zformovat ojedinělé výraznější bouřky. Vytvořená supercela v okolí Jihlavy pak díky vlastní rotaci dokázala udržet bouři déle při životě a ve větších výstupních výškách. A tak se vytvořily i kroupy,“ vysvětlil meteorolog Petr Münster z oddělení Regionálního předpovědního pracoviště Brno.

Nečekaná bouře a krupobití: Jihlava zažila supercelu. Podívejte se, co napáchala

Houbaři mohou každoročně ve žďárských lesích narazit na nejedno překvapení. Nejinak tomu bylo i loni. U houby v podobě vajíčka plného rosolovité hmoty s tvrdým jádrem si houbař na Žďársku myslel, že našel dinosauří vejce.

Houbaři na Žďársku mysleli, že našli dinosauří vejce. Toto se z něj vyklubalo

Svět se zbláznil, držme se. Tato věta se objevila na konci nového reklamního spotu humpoleckého pivovaru Bernard, který natočil herec a režisér Jiří Mádl. Jak se zdá, tvůrcům se podařilo udeřit hřebíček na hlavičku, protože trhal rekordy ve sledovanosti a u lidí sklízel velký úspěch.

Klip pivovaru Bernard trhá rekordy. Jiřího Mádla napadl námět na benzínce

Kladruby na Havlíčkobrodsku se i loni proměnily v krásnou vánoční vesničku s bohatou světelnou výzdobou. Bodovala i u vás, čtenářů.

Podívejte se na kouzelnou vánoční vesničku v Kladrubech. Je plná světel a hudby

„To jsme si zkrátka nemohli nechat ujít!“ Tak komentovala většina příchozích loňský předsilvestrovský výstup na nejvyšší kopec Třebíčska, 711 metrů vysokou Mařenku. Článek a fotogalerii z události si zase nenechalo ujít hodně čtenářů.

Cesta na Mařenku: lidé se sešli na nejvyšším kopci Třebíčska. Poznáte se?

Očkování proti covidu jako vítaný zdroj anekdot. Ale, jak říkají lékaři, smích uzdravuje. A tak není divu, že i oni sami si dobrou anekdotu rádi poslechnou, prohlédnou či přečtou na webových stránkách Deníku na Vysočině.

VTIPY: Očkovaní dostanou pod kůži čip. Chytají pak přes 50 televizních programů

Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, kdy uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Loď má 400 metrů na délku a velmi oblíbená byla galerie, která ukazovala, kolik místa by loď zabrala ve městech na Vysočině.

Uvízlá loď ze Suezského průplavu: podívejte se, jak vypadá v Jihlavě u Prioru

Novinku v pěstování zeleniny i okrasných květin letos vyzkoušel Petr Broža z Moravce na Žďársku. Namísto záhonu vybral pro rostliny zeď hospodářské budovy. Výsledek byl skvělý, což jste ocenili i vy, čtenáři.

Netradiční pěstování. Zahradníkovi z Moravce rostou papriky i cukety na zdi

Zhruba devadesát kilometrů vzdušnou čarou vzdálený Praděd se podařil zachytit Luboši Korbářovi z Bystřice nad Pernštejnem. Fotografie jesenického vysílače z Metodky byla hitem nejen na sociálních sítích.

90 kilometrů vzdálený Praděd jako na dlani. Podívejte, jak byl vidět z Metodky

A další bouřka. Zastavená doprava v Jihlavě a zatopený viadukt v Pelhřimově. To byly následky bouřky s vydatným deštěm, která se v druhé půlce června prohnala Vysočinou.

Bouřka ochromila trolejbusy v Jihlavě, v Pelhřimově se topila auta

