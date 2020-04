V pondělí přibyl jen jeden nakažený, v úterý dva. „Vývoj nasvědčuje tomu, že počet bude stagnovat,“ potvrdil ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na hygieně Jiří Kos. Připomněl ale, že je potřeba odhady vždy brát s rezervou.

Co se chytré karantény týká, podle Kosa není na škodu, že začne fungovat zrovna v této situaci, konkrétně ve čtvrtek. „Bude dobré, že si to v klidu nacvičíme. Řešit vše ve stresu, by bylo horší,“ řekl.

Krajskou hygienu už posílili tři armádní medici, záchranářům pomáhá dvoučlenný armádní odběrový tým. Na Vysočině zůstanou do odvolání.