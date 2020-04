Deset uzdravených a jeden nově nakažený na celé Vysočině. Taková čísla za posledních čtyřiadvacet hodin zveřejnili v pondělí večer hygienici.

Odběrové místo na testování nákazy koronavirem - ilustrační foto.

Celkový počet uzdravených se tak dostal na sedmatřicet, nakažených je sto čtyřiašedesát. Nejvíce jich je stále na Brodsku, a to třiaosmdesát. Právě tam i spadá jeden nově nakažený. „Je to otázka komunitního přenosu. Stěhuje se nám to ne přes hranice, ale v komunitě,“ vysvětlil již dříve Jiří Kos z jihlavské hygieny.