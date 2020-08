Řada dalších skoků do trávy skončila jen odřeninami. O tom, že tyto případy nejsou nijak ojedinělé, ví i v Nemocnici Jihlava. „Stává se, že se bruslaři zraní ve snaze vyhnout se dalšímu člověku, často dítěti, ale třeba i zvířeti. Není to úplně neobvyklé,“ potvrdila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Podle policie je důležité, aby se sportující na cyklostezce chovali ukázněně, bez viny nejsou ani rodiče dětí. Spíše naopak. Ani v jednom případě totiž matka dítěte neposkytla zraněné sportovkyni první pomoc. To by se jim mohlo vymstít, hrozí za to až dva roky za mřížemi. „S tímto případem se lze obrátit na Policii ČR, neboť se jedná o závažné porušení lidských hodnot,“ uvedl vrchní inspektor Martin Hron.

Policisté na Vysočině několikrát do roka kontrolují cyklostezky, v Jihlavě se těmto cestám věnují i strážníci. „Pokud se setkáme s porušováním pravidel pohybu na cyklostezkách, nebo přímo k ohrožování ostatních, děláme přiměřená opatření,“ uvedl zástupce vedoucího městské policie Stanislav Maštera.

Někteří na sociálních sítích se dětí zastávali. Prý že se prckové musí někde naučit jezdit a dospělí by měli být tolerantní. Naopak se prý stává, že kolem dětí často projíždí velmi neohleduplně a míjí je jen těsně. „K výuce dítěte bychom doporučili dětské hřiště nebo jiný prostor, kde nehrozí riziko úrazu,“ odpověděl Maštera.

V Brodě problémy nemají

Zatímco v Jihlavě se zdá být bezohledné chování rodičů malých dětí i cyklistů na denním pořádku, v Havlíčkově Brodě podobné problémy neřeší. A to je tamní cyklostezka vůbec nejfrekventovanější v kraji.

Její poslední část na levém břehu Sázavy byla otevřena letos v květnu. „Za dva měsíce jejího provozu nebyla zaznamenána a řešena brodskou městskou policií žádná kolize,“ řekl místostarosta Libor Honzárek a pokračoval: „Za poslední roky jsme neměli v Havlíčkově Brodě žádný vážný problém na celé této společné komunikaci pro cyklisty, bruslaře a pěší.“

Podle Honzárka má dobrý vliv dlouhodobá prevence při výchově dětí v rámci dopravní výchovy a osvěty. Tu strážníci už roky organizují pro žáky základních škol. „Osobně se domnívám, že časté upozorňování a nabádání občanů k toleranci a ohleduplnosti je smysluplné,“ uzavřel.