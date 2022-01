Maškovi bydlí na okraji Mírovky v rodinném domku. Jak vysvětlil šťastný výherce, jeho děda, Jan Mašek starší, který žije v domě s nimi, odebíral Deník pouze v pondělí, ale přál si ještě jeden den navíc. Tak mu vnuk předplatil Deník ještě na úterý. „Já ty vaše noviny beru od doby, kdy začaly u nás na Vysočině vycházet. To je asi pětadvacet let. Předtím to bylo myslím Svobodné slovo. To jsem četl taky,“ svěřil se pan Jan Mašek starší. Za rok mu bude devadesát let, ale vypadá o dost mladší a srší vitalitou. „To dělá práce a sport. Celý život jsem fyzicky pracoval a celý život pravidelně sportoval. Byl jsem pořád mezi lidmi. Organizoval jsem u nás sportovní turnaje, jezdil na lyžích, nejraději mám biatlon. V pokoji mám několik pohárů,“ pochlubil se energický senior.

Četbu novin mají v rodině Maškových generačně rozdělenou. Jan Mašek mladší čte noviny nejraději na webu, papíru neholduje. Zajímá ho zpravodajství z regionu i z republiky, čte sport a nesnáší bulvár. "Vadí mi ty drby a neustálé dohady kdo kde a s kým," upřesnil Jan Mašek mladší.

Netradiční zvaní na závod: nadšenci jezdili po řece v Brodě na paddleboardu

Jan Mašek starší ve svém pokoji u stolu raději pěkně pomalu obrací v novinách list po listu. Každou stránku si vychutnává. „Čtu všechno. Tedy skoro všechno. Nečtu blábolení těch nových politických soudruhů. Jsou to většinou nesmysly. No a samozřejmě nejradši mám sport. Ten nevynechám nikdy,“ dodal starší z Mašků. S obsahem novin je prý spokojený a nic by na nich neměnil. „Deník se mi líbí. Proto ho čtu tak dlouho. Něco v novinách měnit by mě nenapadlo. Já novinařině nerozumím. Jsem kluk z vesnice. Doma nás bylo osm dětí. Pamatuji si přesně, kdy jsem měl svůj první kartáček na zuby. Zažil jsem druhou světovou válku. Kakao jsem ochutnal teprve od Američanů a vylil jsem ho z okna, protože mi nechutnalo. Nebyl jsem na to zvyklý,“ poznamenal.

Dovolenou si ještě prodlouží

Otázka je, kdo by tedy měl vlastně do lázní jet. Vnuk nebo děda? Maškovi to ale mají vyřešené. „Pojede vnuk, pro mě to už není,“ mávl rukou Jan Mašek starší.

Sportoviště u školy Ždírec vylepšil s dotací: podívejte jak

Jan Mašek měl z výhry obrovskou radost. „Chtěli jsme jet s partnerkou Lucií do Karlových Varů už loni na dovolenou. Ale zmařil nám to covid,“ vysvětlil. Do lázní prý pojedou raději až začátkem léta, aby měli hezké počasí. Jan Mašek se těší na prohlídku města a na kolonádu. Plánuje, že až vyčerpá peníze z cerifikátu, připlatí si ve Varech ještě několik dnů. „Ten pobyt si musíme užít,“ zdůraznil Jan Mašek mladší.

Ten získal certifikát v rámci akce Moje předplatné, pořádané společností Vltava Labe Media, která je vydavatelem Deníku. Každý rok zástupci společnosti losují za přítomnosti notáře ze seznamu nových předplatitelů výherce, kterým společnost věnuje zajímavé ceny.