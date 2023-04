Jak běžný výskyt vlka na Vysočině je?

Od roku 2016 tady přítomnost vlků zaznamenáváme každoročně. Vysočina má totiž oproti jiným krajům vyšší lesnatost. Přicházejí sem nejčastěji z Polska a Německa. Výjimečně se objeví i vlci z karpatských oblastí. Mladá zvířata pro sebe hledají nové vhodné okrsky. Putují po území celé republiky. Nedělá jim problém za noc ujít desítky kilometrů. Republikou projdou za pár dní.

Co se dál v článku ještě dočtete:

Patří vlci do české přírody?

Mohli by na Vysočině usadit trvale?

Jaký je vztah vlka a člověka?

Mohli by se vlci na Vysočině usadit trvale?

Zatím tady stálý výskyt není. Nežije tady smečka, ani se tu vlci nerozmnožují. Nic z toho prokázané nebylo. Trvale vlci žijí především v pohraničních oblastech jako Šumava, Krkonoše, Orlické hory, Krušné hory nebo Broumovsko. Mladí vlci narození v těchto oblastech si pak hledají nové okrsky. Předpokládáme proto, že výskyty na Vysočině bude v následujících letech častější. Není vyloučené, že tu vznikne stálé osídlení. Migrují sem samci i samice.