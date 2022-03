VIDEO: Ukrajinský dům v Jihlavě je připravený, může ubytovat první uprchlíky

/FOTO, VIDEO/ Mám slzy v očích. To byla první slova primátorky Karolíny Koubové poté, co vešla do tělocvičny plné hraček. Všechno přinesli dobrovolníci, město zaplatilo jen koberec.

Bývalý Dům dětí a mládeže v Brněnské ulici byl od roku 2016 opuštěný, pár měsíců zpět fungoval jako ubytovna pro bezdomovce s koronavirem a nyní je z něj Ukrajinský dům. | Video: Deník/Martin Singr

V pátek odpoledne v Jihlavě otevřený Ukrajinský dům nabídne vedle místností pro hraní také učebnu. Děti i dospělí se v ní budou zdokonalovat v učení češtiny, mohou tam najít také psychologickou pomoc a ke spolupráci je připravená i pravoslavná církev. V neděli mezi jednou a druhou hodinou odpoledne pak Ukrajinský dům vysvětí kněz. V prvním patře je také šatna, ubytování je nachystané ve dvou nadzemních podlažích. „Jsou to bývalé třídy, takže jsou celkem prostorné. Pokoje vypadají útulně, v každém mohou bydlet i dvě rodiny, pokud bude potřeba. Zatím to ale bude jedna rodina na pokoj,“ popisuje primátorka Koubová. Na každém patře je i kuchyňka a nová sprcha. „Ale jen jedna na patro,“ dodává s rozpačitým úsměvem primátorka. Ženy z Ukrajiny chtějí pracovat. Berou je v Brtnici i v Jihlavě Několikrát přitom opakuje, že děkuje dobrovolníkům. Zhruba sedmdesátka lidí pracovala týden od rána do večera a k nepoznání změnila prostory bývalého Domu dětí a mládeže v Jihlavě. Ten ještě před pár měsíci sloužil jako ubytovna pro bezdomovce s koronavirem. Jinak byl dům v Brněnské ulici od roku 2016 prázdný. Teď tam bude pořádně živo, třebaže v něm zatím bydlí jen domovník Valerij s manželkou. „F point nám praská ve švech, spousta lidí neustále nosí pomoc, chyběla nám výdejna i prostor pro koordinaci dobrovolníků,“ jmenuje Koubová, co vše bude Ukrajinský dům zajišťovat. Dana Fiedlerová z F pointu pak potvrzuje, že dříve měla odpoledne na starost patnáct, dvacet dětí a nyní jich bývá přes stovku. Kromě toho radí v poradně dospělým. Všem se nezavděčí Od pátečního dne může Ukrajinský dům sloužit nejen pro F point, hlavně bude ubytování v něm nabízet i Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. „Zatím centrem prošlo šest tisíc osm set lidí a jen tři sta vyžadovalo ubytování. Ostatní měli za kým jít nebo byli schopní si ubytování najít,“ informuje Koubová. Ukrajinské matky s dětmi postupně opustí provizorní ubytování v jihlavské Husově ulici a přesunou se do právě otevřené budovy. Jaro v jihlavské zoo: podívejte se, jaká mláďata se tam už letos narodila Náměstek primátorky Petr Ryška pak informoval o aktuální situaci ve školách. Tam je téměř dvě stě dětí a do zaplnění kapacity zbývá jen pár míst. „Jednáme o tom, že by na Domě dětí a mládeže byly tři třídy pro různě staré děti,“ prozrazuje Ryška s tím, že záložní plán chystá i základní škola Jungmannova. Radnice spočítala, že provoz domu vyjde zhruba na 185 tisíc korun měsíčně. A podle slov primátorky se zřejmě nezavděčí všem. „Město to schytává z obou stran. Z jedné strany, že jsme to nechali dělat dobrovolníky, že město málo pomáhá, a z druhé strany, proč nepomáháme českým lidem,“ uzavřela Karolína Koubová.