Čtvrteční odpoledne je poměrně teplé a v jihlavském relaxačně sportovním centru Český mlýn je nebývale živo. Aby ne, všichni čekají na příjezd prezidenta republiky. Petr Pavel se v rámci oficiální návštěvy Vysočiny chce blíže seznámit právě s tímto areálem.

Návštěva prezidenta Petra Pavla v jihlavském relaxačně sportovním centru Český mlýn. | Video: Deník/Pavlína Gálová

Krátce po půl druhé na parkoviště dorazí kolona aut a z jednoho z nich vystupuje hlava státu. Cestou k novinářům se několikrát zastaví, to když se s ním chtějí jeho příznivci vyfotit. Následně před tlačícím se hloučkem novinářů hovoří o tématech souvisejících s Vysočinou i s „velkou“ politikou. Zpovzdálí prezidenta sledují stovky lidí. Někteří si ve workoutovém hřišti vylezou do výšky, aby lépe viděli.

Následně pak dojde na běžecký souboj. V týmu Kraje Vysočina jsou dva studenti, radní Jan Břížďala a hejtman Vítězslav Schrek. Proti nim stojí tým prezidenta, kde je vedle Petra Pavla a dvou studentů také jihlavský primátor Petr Ryška. Každý běží padesát metrů, pak předá štafetový kolík svému kolegovi, na závěr musí ještě hejtman a prezident na elektronické biatlonové střelnici sestřelit pět terčů.

VIDEO: Prezident Petr Pavel je na Vysočině, z Pelhřimova se přesunul do Jihlavy

Běžecké výkony všech účastníků jsou velmi vyrovnané, až při souboji Schreka a Pavla na posledním úseku píchne prezidenta v noze, až bolesti vyskočí. Úsek dokončí, ani jako generál ve výslužbě ale nestihne na střelnici stáhnout ztrátu na svého soupeře a tým Vítězslava Schreka tak vyhrává. „To bylo doslova o vteřinu,“ glosuje těsné vítězství moderátor Ondřej Rázl. Oba politici si pak sportovně podají ruku.

Na skejtu

Po nespočtu fotek a mnoha podpisech se prezident vydává podívat na skatepark. „Jsme vděční, že jsme zrovna my mohli být těmi, kdo panu prezidentovi představili skateboarding a také jsme ho postavili na skejt. To si myslím, že byla historická událost, nevím, jestli někdy už prezident stál na skejtu,“ usmívá se Tomáš Marek, kterému v jihlavské skejtové komunitě neřeknou jinak než Tomík.

Do horácké metropole zavítal ještě jeden prezident a to České asociace skateboardingu, Jan Lankaš. „Mě hrozně překvapilo, jak si pan prezident se skejtem rozuměl. Sebevědomě se na prkně rozhoupal a my víme, že když to ujede, tak to ujede. Ale rozhodně se toho nebál, respekt,“ hodnotí s úsměvem.

Později odpoledne v exkluzivním rozhovoru pro Deník si pak bude prezident sypat popel na hlavu kvůli tomu, že se před během nerozcvičil. Přivodil si tím totiž zranění, kvůli kterému si na skateboard jen stoupl a neprojel se. „To, že tam byl připravený skateboard a já se nemohl svézt, mě mrzí,“ poví.

Může si to vynahradit později, dostane totiž desku od jihlavských Young blood a kompletní skateboard od asociace. „Design se jmenuje Pruhy Ukrajiny a z každého prodeje jde část peněz na pomoc Ukrajině. Tohle byla rychlá volba,“ vysvětluje Lankaš. Jeho poznámka, že na Hradě jsou dlouhé chodby a skateboard se hodí, však byla jen legrace.

Jihlavští bikeři

Celá návštěva v Českém mlýně je spojena s focením a podepisováním. Jeden z autogramů získává i Pavla Radová, která následně krátce pohovořila a vyfotila se s první dámou republiky. „Jsem velice ráda, že sem pan prezident se ženou zavítali. Někdy se mi zdá, že jsme trošku opomíjení, tentokrát to neplatí,“ usmívá se vitální seniorka.

Prezident si pak prohlédne i stále ještě relativně nový pumptrack, tam před jeho zraky předvádí jihlavští bikeři skoky do nevídané výšky. Jako by chtěli překonat triky, kterými se prezentovali jejich kolegové v skateparku. Tam jeden z nich málem trefil koloběžkou ve vzduchu přihlížející dívku. „Tak to bylo hodně těsné,“ poznamená její, očividně trochu vyděšený, přítel.

PŘEHLEDNĚ: Prezident Petr Pavel na Vysočině. Podívejte, kam povedou jeho kroky

Čas vyhrazený na návštěvu Českého mlýna se ale rychle krátí a tak zatímco veřejnost v areálu zůstává, prezidentský pár se loučí a odjíždí. Tak snad brzy opět na viděnou, pane prezidente.