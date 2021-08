„Na Memoriál Františka Proseckého jezdím každý rok, to si nemůžu nechat ujít. František je borec,“ dodává s palcem zvednutým nahoru.

Memoriál Františka Proseckého se v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnil už pošestnácté. A jak se už v posledních letech stalo zvykem, doprovázelo ho nádherné letní počasí. František Prosecký už totiž prý ví, jak to zařídit. „První ročníky nám propršely. Tak jsem přemýšlel, jak to udělat, aby bylo hezky. Nejprve mě napadlo začít chodit na stranické schůze. To jsem ale zavrhl. Pak mi pan farář říkal, ať to zkusím s modlením. Tak jsem dva roky chodil do kostela, ale nepomohlo to. Od desátého ročníku jsem se rozhodl, že se na to vykašlu a nebudu dělat nic. A od té doby nám počasí přeje,“ prozrazuje s úsměvem na rtech svůj tajný recept na slunečné počasí František Prosecký.

Na srazu historických vozidel nemohla chybět ani značka Tatra. Návštěvníci mohli obdivovat desítky modelů vyrobených v Kopřivnici. „Letos mě překvapilo, že přijelo okolo čtyřiceti předválečných Tater. To se nesejde ani na Tatrasrazu. Ti, co sem jezdí, už vědí, že já miluju předválečná a nákladní auta. Tak mi udělali radost,“ chválí množství aut své oblíbené značky František Prosecký.

Bystřické náměstí bylo obsazeno stovkami historických vozidel. Osobními i nákladními auty a také motocykly. „Já jsem přijel s Tatrou 75. Mám veterány už dvaačtyřicet let. Je to úžasný koníček, ale je mi z toho taky velice smutno. Poslanci nás chtějí vyhnat ze silnic. Čím dál více zpřísňují nařízení na technických kontrolách,“ stěžuje si Jiří Seidl z Červené Vody.

Každý majitel veterána svého „miláčka“ důkladně opečovává a hýčká. „Snažíme se zachránit to, co naši dědové vyrobili. A oni nám házejí klacky pod nohy,“ pokračuje Jiří Seidl.

S tím souhlasí i František Prosecký. „Já mám většinu aut na bílých číslech, takže se mě veteránské atestace zatím moc netýkají. Ale nejsme schopni ovlivnit emise. Tehdy se auta nevyráběla na to, aby nekouřila. A s tím nám poslanci opravdu moc nepomáhají,“ přitakává.

„Žádný veteránista nebude jezdit s autem, které by bylo na silnici nebezpečné. Ublížil by sobě a taky tomu svému miláčkovi,“ dodává.