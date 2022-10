Všechno začíná před čtyřmi lety. „Stalo se nám, že jsme najednou neměli na dýně odběr. A tak jsme se rozhodli zkusit volný prodej. Samoobsluhu. Protože nikdo neměl čas nad tou hromadou celý den stát. Bylo to vlastně nouzové řešení a mělo úspěch,“ vzpomíná Martin Brož z Farmy Brož v Radňově, místní části Květinova.

Dýně tam leží všude. Uprostřed dýní stojí váha. Princip nákupu je jednoduchý. Zákazník si vybere dýni, sám si ji zváží a do kasičky hodí odpovídající peníze. Zákazníci mají bohatý výběr, například dýně okrasné, špagetové či máslové. Oranžový obr láká k jídlu, na kompot nebo na polévku pro celý oddíl skautů. Mezi dýněmi leží veliká tmavozelená cuketa. „Máme halloweenské dýně, dýně hokaido a máslové dýně. Všechny se dají jíst, ale nejlepší je podle mě máslová dýně. Halloweenská dýně se dá sníst, ale není tak dobrá,“ říká majitel farmy.

VIDEO: Bedla jako talíř: brodské muzeum je plné hub. Podívejte, jak láká do lesa

Jak dodává, u nich doma mají dýně v kuchyni zelenou. „Samozřejmě to nepřeháníme. Ale nejlepší je špagetová dýně. Stačí zapéct, vidličkou z ní nastrouhat špagety přidat maso, špenát nebo sýr a zas na chvilku do trouby. Je to jak špagety,“ prozrazuje Brož rodinný recept.

O samoobsluze Radňov

Otevírací doba je nonstop.

Okrasné dýně, halloween a hokaido stojí deset korun za kilogram.

Cuketa stojí osm korun za kilogram.

Za špagetové a máslové dýně zákazník zaplatí dvacet korun za kilogram.

Lidé si vybrané dýně sami zváží a odpovídající sumu vhodí do připravené kasičky.

Cena plodů je sympatická. V průměru deset korun za kilo. „Museli jsme zdražit. Ceny rostou všude. Ale pořád jsme jako velkoobchod,“ vysvětluje Brož. Je dopoledne a k hromadě oranžových koulí přijíždí valník z pole. Veze další dýně na hromadu, čerstvě natrhané. „Doplňujeme podle potřeby, jednou až dvakrát denně. Pečlivě třídíme, nahnilé jdou hned na kompost,“ vysvětluje farmář. Na polích kolem hospodařil už jeho dědeček.

Pro dýně do Radňova jezdí pravidelně Dana Hladíková z Havlíčkova Brodu. „Dýně nakoupíme za pár korun. Jsou desetkrát lepší než ze supermarketu. Brožovi prodávají i brambory, červenou řepu a krouhané zelí. Tak to bereme při jednom,“ pochvaluje si zákaznice.

Brodský obchodník s exotikou: Zvířeti nevysvětlíte, že si má vzít svetr

U kasičky nikdo nestojí, všechno záleží na lidské poctivosti. „Když k nám lidé cíleně přijedou pro dýně, tak už počítají s tím, že za ně zaplatí. Nestává se nám tak, že by někdo odjížděl bez zaplacení. Naprostá většina zákazníků je poctivá. Někdo do kasičky hodí i víc než ta dýně stojí. Černé ovce se najdou, ale sotva tak pět procent,“ dodává Brož.

Jak upřesňuje, nápad odkoukal v cizině. „V zahraničí je to vcelku běžná věc. Chtěli jsme vidět, jak to přijmou zákazníci u nás a osvědčilo se to,“ dodává s úsměvem farmář.

Dýně jsou na farmě u Brožů k mání minimálně do konce října. „Když ale teploty spadnou pod nulu, tak musíme skončit, protože by dýně pomrzly,“ vysvětluje Brož.

Recept: Špagety z dýně s česnekem a bylinkami

Dýni rozkrojíte, odstraníte semínka a dáte tyhle vydlabané poloviny upéct do trouby, na 30 minut při 200 stupních. Dostanete pečenou dýni, jejíž dužina se při načechrání vidličkou doslova rozpadá na vlákna, skoro k nerozeznání podobná špagetám. A teď recept.

Pro dvě osoby:

1 špagetová dýně, předem upečená

1 stroužek česneku

10 lístků bazalky

10 lístků hladkolisté petrželky

2 lžíce strouhaného parmazánu

1 lžíce olivového oleje nebo másla

Postup:

1. Máslo rozehřejte v pánvi. Přidejte česnek nakrájený na tenké plátky, osolte špetkou soli a nechte chvíli společně zpěnit, až se česnek rozvoní, změkne a po okrajích začne zlehka hnědnout.

2. Odstavte z plotýnky a vmíchejte nadrobno nasekané bylinky. Přidejte horkou dužinu z upečené dýně a velkou vidličkou na maso promíchejte.

3. Rozdělte na talíře, posypte strouhaným sýrem, zdobte snítkem bazalky.