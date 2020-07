Do určité míry dobrá zpráva přichází z jeníkovské pošty. „Domluvili jsme se na rozvolnění jejího provozu. Bude otevřená alespoň v pondělí a ve středu, aby si lidé mohli vyřídit to nejnutnější,“ prozradila starostka Větrného Jeníkova Martina Lisová.

Oproti tomu otazník nyní visí nad školkou a družinou. „Zvažujeme, co s nimi, protože většina rodičů své děti odhlásila. Možná je budeme muset zavřít, ale kvůli tomu, že se učitelky nebudou mít o koho starat, ne kvůli koronaviru,“ přemítala Lisová.

Školka by tak rozšířila seznam zavřených institucí, na kterém je v tuto chvíli obecní úřad, knihovna, stánek se zmrzlinou, pekárna, hostinec U Draka a výstava RAF v budově zámku. Také restaurace Kulturní dům uzavřela své vnitřní prostory, jídlo si však lidé mohou vyzvednout ve výdejním okénku a sníst na terase.

Opatření platí i u dalších služeb. „Například v obchodech s potravinami jsme zpřísnili omezení. Mohou tam být naráz jen dvě osoby a musí mít ochranné prostředky,“ přiblížila jeníkovská starostka.

Zpřísněný režim platí i u zdravotního střediska. „To nám běží bez paní zubařky, ostatní lékaři ordinují. Občané si ale musí dopředu zavolat a objednat se na konkrétní hodinu,“ sdělila Lisová a dodala, že tento stav v městysu potrvá minimálně dva týdny.

Koronavirus se v neděli potvrdil u jednoho z tamních důchodců. V pondělí pak hygienici informovali o dalších třinácti lidech, kteří s nakaženým přišli do styku. Vypadá to, že toto číslo bude alespoň na nějakou dobu konečné. „Nikdo nový, kdo by měl příznaky, se zatím neobjevil,“ potvrdila Lisová.