Zlý sen s kvičením vepřů a zápachem v těsné blízkosti proslulé Vranovské pláže se v těchto dnech zdá tisícovkám turistů, chatařů a především obyvatelům Štítar na Znojemsku. Právě tam mají totiž vyrůst dvě velkokapacitní haly pro chov deseti tisíc prasat. Jen šest set padesát metrů od domů.

Lidé se obávají silného zápachu a zničení rekreační lokality proslulé jako český Jadran. „Máme velké obavy. Lidé sem jezdí za odpočinkem, sportovat, poznávat celý region. V běžné sezoně se jich tu vystřídá až sto tisíc. To budou jezdit na kolech mezi kejdou a kamiony s prasaty? Do významné turistické lokality tak rozsáhlý chov nepatří. To je jak kdyby ho postavili v Peci od Sněžkou,“ přirovnal ředitel kempu Vranovská pláž Pavel Svoboda.