S návštěvou se projdou po střeše. Ženská věznice ve Světlé otevře nový pavilon

Nová ubytovna pro vězenkyně ve Světlé



* Cena stavby : 170 milionů

* Kapacita: 182 míst

* Ubytování: dvou až čtyřlůžkové pokoje, pro zvláštní případy jednolůžka.Celková kapacita věznice tak bude 945 míst

* Zvláštnosti: vycházkový dvůr na střeše, speciální domek pro návštěvy, budova je samostatná má vlastní ohřev vody a je ekologická

* Investor: vězeňská služba ČR

Stavěly PKS stavby Žďár nad Sázavou

* Termín: červenec 2020 až leden 2022.

Nový pavilon věznice ve Světlé je v mnohém unikátní. Například vycházkový dvůr je na střeše. Nejvyšší patro je vyhrazené pro ženy s poruchou chování. V dolních patrech funguje ložnicový systém. Ženy se tu mohou volně pohybovat a jsou prakticky už připravené na život venku.

Na pokojích jsou dvě, maximálně čtyři, zatím co v běžných celách je až osm žen na jednom pokoji. „Budova je zcela samostatná. Má vlastní ohřev vody i zdroje energie. Je to v současné době nejmodernější budova v rámci vězeňské služby v celé republice,“ informoval mluvčí věznice Doležal.

To potvrdil i generální ředitel vězeňské služby ČR Simon Michailidis. „Budova je nejen nadstandardní, ale hlavně ekologická,“ zdůraznil. Podle ředitelky věznice Moniky Myšičkové byla nová budova věznice postavena po roce a půl jako mávnutím kouzelného proutku. Stavbu nepovažuje za investici do vězeňství, ale do celé naší společnosti. „Jednou odsouzené ženy propustíme a bude hodně záležet, jak budou na život po návratu z výkonu trestu připravené. Nové prostory umožní mnohem lépe s nimi pracovat a připravit je na nový život za zdmi věznice,“ dodala.

Podle ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka důstojné podmínky věznic mají vliv i na to, jestli se z vězňů stanou recidivisté. „Kapacity věznic v Česku brzy stačit nebudou. Je třeba změnit systém, aby vězení bylo až to poslední,“ zdůraznil.

Podle ředitelky Myšičkové se nová budova se stavěla v hodně složitých podmínkách. Za plného provozu vězení a navíc v době covidu.

Výstavba ubytovna začala v létě roku 2020. Bylo to trochu déle než byl původní plán. „Do stavby zasáhla nejen pandemie ale také silné mrazy, kvůli kterým nemohla stavební firma několik dnů pracovat,“ upřesnila ředitelka Myšičková.

Stavební práce nebyly zrovna jednoduché. Dělníci se pohybovali přímo v areálu věznice, ve střežených prostorách. Tomu se musela přizpůsobit i stavební firma PKS, jejichž dělníky čekal na staveništi zvláštní režim. „Pro stavbu byl zřízen dočasný vjezd a vchod do věznice. Hlídali ho příslušníci vězeňské stráže. Ti kontrolovali veškerý pohyb. Všechny automobily s materiálem i vstupující osoby,“ popsala situaci na staveništi ředitelka Myšičková.

Celá stavba je oddělena od ostatních budov věznice ploty. V době, kdy se pavilon stavěl, kolem neustále procházeli službu konající dozorci. Staveniště střežily kamery.