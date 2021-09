Václavky mají v kuchyni bohaté využití. Fajnšmekři si pochutnají na václavkovém guláši, hodí se pod maso, do polévek i do omáček. „Manželka je zase zavařuje nakyselo. Musí se ale nejprve povařit, alespoň dvacet minut. Václavky jsou totiž za syrova jedovaté,“ připomíná Jiří Kratochvíl.

Václavky mají v kuchyni bohaté využití. Oblíbený je václavkový guláš, hodí se pod maso, do polévek i do omáček. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

