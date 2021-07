Thomas Venet a Jean-Baptiste Blocquaux z Remeše už od konce června pracují na výstavě, který nese název Passage. „To v překladu znamená pasáž, průchod, přechod nebo také přechodný pobyt na nějakém místě,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová. Hejtmanství totiž na rezidentním pobytu umělců rovněž participuje.

Galerie je přitom otevřená. Denně tam zavítá několik desítek návštěvníků, podle návštěvní knihy jsou z celého světa. Obrazy tam budou viset až do 22. července. Na pátou odpolední sobotu 17. července je naplánovaná slavnostní dernisáž, kde budou poprvé k vidění všechna díla. „Oni pořád pracují a požádali mě, abychom všechny obrazy vystavili až úplně na konec, v pátek večer tak bude výstava definitivní. V sobotu také odhalíme plentu a návštěvníkům se naskytne náhled do ateliéru,“ pozval veřejnost Vičar.

Dole maluje Thomas Venet. K černobílým odstínům někdy zakomponuje i červené akcenty. Za každým obrazem je prý vždy konkrétní příběh. Když jeho ateliér navštívila veřejnost, umělec jim vyprávěl, jak nejradši maluje v noci a časně ráno. Kdy tedy spí? „Mezi půlnocí a šestou ranní,“ usmál se. Také popsal své dílo – vzal plachtu, kterou dal ven, lidé po ní chodili a zanechali tam své stopy. Umělec pak plachtu rozstříhal a dotvořil. „Je v tom kus Telče,“ poznamenal.

Jean-Baptiste Blocquaux pracuje v patře a moc si chválí výhled na náměstí. Tak hezký ateliér prý ještě neměl. Své abstraktní malby tvoří zejména uhlem, používá také lak na vlasy. Inspirací mu je lidské tělo, které se často prolíná se světem hmyzu. Není bez zajímavosti, že tento výtvarník začínal jako street artista. „Vyprávěl mi historky, jak s kamarády odjel do Kodaně, tam deset dní přespávali na nádražích a po večerech ilegálně sprejovali vlaky.“

Vičar přiznává, že si pro cestu do Telče vybral dva umělce, kteří spolu korespondují po profesionální stránce. Francouzští umělci jezdí do Telče pravidelně už několik let, na obzoru nyní je nyní i možnost cesty výtvarníků z Vysočiny do Francie. „V Remeši tyto naše aktivity zaznamenali, na radnici se budou zabývat tím, aby vznikla nějaká forma reciprocity a to možná už příští rok,“ naznačil Vičar.