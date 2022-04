Práce na zámku si pochvaluje i kastelán Bohumil Norek. „První roky to přitáhne dost návštěvníků. Budou zvědaví, co se změnilo a co je na zámku nového,“ předpověděl. „Na zámku v Telči jsem asi někdy byla, ale už si to nepamatuji. Ráda se tam podívám znova,“ nepřímo potvrzuje slova kastelána Lucie Dvořáková z Jihlavska. Opravdu je na co se těšit. Na zámku bude šest prohlídkových tras, některé z nich budou přístupné celoročně.