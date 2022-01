Víc než čtyři stovky obyvatel má obec Vepřová na Žďársku. Obejít celou ves u každých dveří zazvonit. To byl v sobotu náročný úkol pro dvě skupinky složené z celkem šesti dětí a dvou dospělých.

„Děláme to každý rok. Pořadatelem je naše farnost. Vybereme tak kolem dvaceti tisíc,“ řekla Romana Pertlová. Jak se ukázalo, tvoří skupinky koledníků dvě spřátelené rodiny. Obec si rozdělily na horní a dolní část. Koledovat se děti ve Vepřové vydaly už dopoledne, aby to všechno stihly. Byla zima, mráz zalézal za nehty. „Po cestě se děti budou zahřívat čajem,“ poznamenala druhá vedoucí skupinky Hana Němcová.

Zimní traktoriáda nahradila na Vysočině ohňostroj, podívejte se

Zkušený koledník Petr Němec neměl ze zimy strach. V kostýmu letos šel už počtvrté. „Mě to baví, na koledu chodím rád,“ odpověděl. Naopak premiéru měla maličká Amálie Pertlová v kostýmu krále mouřenína. „Je malá, ale těšila se, určitě to zvládne,“ pochválila ji maminka Romana.

Naopak v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, kde se každoročně do kasiček vybralo přes 200 tisíc, se nakonec rozhodli koledu nakonec zrušit, stejně jako loni. „Je to kvůli covidovým opatřením. Přemýšleli jsme, jak bychom to zvládli při tak velkém počtu lidí. Nakonec jsme obchůzky zrušili a nahradili je večerním kulturním programem v kostele,“ řekl za pořadatele místostarosta Michael Omes.

Jak se výtěžek sbírky dělí



65 % putuje Oblastní charitě Havlíčkův Brod na pomoc lidem v nepříznivé situaci



15 % využije na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové



10 % pomůže potřebným v zahraničí



5 % podpoří celostátní projekty a zákonných 5 % na náklady spojené se sbírkou.

Tříkrálové kasičky v Přibyslavi lidé najdou v kostele, v obchodech nebo lékárně. „Koledníci vždycky vybrali vysoké částky. V kasičkách asi nebude tolik, ale loni, kdy jsme tříkrálové obchůzky zrušili rovněž, se tam sešlo asi 190 tisíc,“ konstatoval Omes.

Zrušení koledy v Přibyslavi bylo nepříjemným překvapením například pro Naďu Bělouškovou. „Je to veliká škoda. Přitom všude v okolí koledníci chodí. Nevím, proč u nás ne. Měli jsme radost, když děti zvonily u dveří a zpívaly a pak nám napsaly na dveře ta tři písmena. Vždycky jsme pro ně měli něco na zub. Ty písmena si na dveře asi napíšeme sami, ale už to není ono,“ povzdechla si.

V kulturním programu v kostele vystoupily tři mladé konzervatoristky. Aneta Prášková, Klára Findeisová a Petra Sobotková. Všechny tři studují v Praze klasický zpěv. Aneta a Petra chodily kdysi jako děti na tříkrálovou koledu. „Je to škoda, že se tak pěkná tradice zrušila. Snad to lidem v Přibyslavi naše vystoupení aspoň trochu nahradí,“ přála si Aneta. Se skupinkou tří králů a pasáčky nesoucími dary se lidé v Přibyslavi mohli potkat aspoň před kostelem, kde se koncert konal. Do kostýmů se oblékli malí skauti.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. 95 % z vašeho daru putuje na přímou pomoc.