Zemědělci navíc začali v těchto dnes se sklízením kukuřice, která se na záplavách podílela. V příštích obdobích už by tam po dohodě s radnicí měli zemědělci zasadit jinou plodinu, která umožní efektivnější zadržování vody v půdě.

Nic podobného by se už ale nemělo opakovat. Radnici v Golčově Jeníkově ve spolupráci s pozemkovým úřadem i zemědělci, kteří hospodaří na okolních polích, se snad podařilo celý problém vyřešit. „Jakmile to bylo možné, začaly práce na obnově zaneseného poldru nad obcí. V dnešních dnech už se práce dokončují terénními úpravami. S projektantem ještě dořešíme například cestu mezi domy a rybníkem kvůli odtoku vody, ale myslím, že opatření, která jsme provedli, budou dostatečná,“ uvedl místostarosta Golčova Jeníkova Jiří Brož.

