„Ano, od 6. ledna 2020 je parkování v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod zpoplatněno. Nemocnice k tomuto kroku přistoupila jako poslední nemocnice v Kraji Vysočina. Vedení nemocnice si od nového parkovacího systému slibuje zlepšení dopravní situace v areálu,“ potvrdila mluvčí nemocnice Petra Černo s tím, že vjezd je umožněn pacientům na lístek, který si musí při vjezdu vzít a následně v automatu v hlavní lůžkové budově zaplatit parkovné.

„No konečně, to to trvalo. Radši zaplatím, než bloudit a hledat místo, protože na parkovišti stojí někdo, kdo tam auto odstavil zadarmo a šel si do města nakoupit,“ reagoval na informaci například Petr Stránský z Havlíčkova Brodu.

Parkování v nemocnicích tabulka



Nemocnice Havlíčkův Brod



V areálu nemocnice: Prvních 30 minut zdarma



První hodina 20 korun, každá další 30 korun



Ulice Rozkošská: Prvních 30 minut zdarma



První hodina 20 korun, každá další 20 korun



Nemocnice Jihlava



Lokalita 2 (Vrchlického): Půl hodiny zdarma, pak 20 korun, každá další hodina 20 korun



Lokalita 3 (Vrchlického): Půl hodina zdarma, pak 20 korun

každá další hodina 20 korun



Lokalita 1 (Rantířovská a U Cvičiště): každá hodina 10 korun



Nemocnice Nové město na Moravě

V areálu nemocnice: Prvních 30 minut zdarma, pak 20 korun

každá další hodina 20 korun



Nemocnice Pelhřimov

Areál nemocnice: Prvních 30 minut zdarma, pak 30 korun za hodinu



Nemocnice Třebíč

1 - 30 minut: 0,- Kč

31 - 60 minut: 30,- Kč, každá další započatá hodina: 40,- Kč



Ceník platný od 1. 1. 2019 pro parkování u urgentního přijmu:

1 - 30 minut: 0,- Kč

31 - 60 minut: 30,- Kč

Každá další započtená hodina: 50,- Kč



Parkování pro hospitalizované - Maximální částka za parkování v areálu je 500,- Kč. Při vícedenní hospitalizaci a s tím spojeným parkováním v areálu, nebude částka vyšší.



Nemocnice svaté Zdislavy Mostiště

parkování 0 korun

Kapacita parkovacích míst v areálu nemocnice Havlíčkův Brod činí 224 míst, takzvané záchytné parkoviště na Rozkošského ulici za nemocnicí nabízí dalších 98 míst, kde se podle mluvčí Černo platilo už dříve.

Co se týče parkování v areálu, tak prvních třicet minut je zdarma. Tento čas umožňuje vjezd, vyložení pacienta a opuštění areálu. Do konce první hodiny zaplatí řidič vozidla 20 korun. Každá další započatá hodina stojí 30 korun. Po zaplacení má řidič dvacet minut na vyjetí z areálu,“ informovala mluvčí Černo.

Co se týče parkování za nemocnicí na Rozkošského ulici, tak první hodina je zadarmo. Druhá započatá hodina stojí 20 korun, každá další započatá hodina 20 korun. Po zaplacení má řidič opět půl hodiny na vyjetí z parkoviště. „Pacientům s kartou ZTP a dárcům krve bude umožněno parkování zdarma, ovšem po předložení dokladu, pak jim bude vydán výjezdový lístek na informačním centru v emergency nemocnice,“ upřesnila mluvčí Černo.

Parkovné se platí v automatu, který se nachází se na levé straně hned, za vstupem do emergency nemocnice. „Parkovací automat přijímá mince v hodnotě 5, 10, 20 a 50 korun. Přijímá i bankovky od stovky do tisícovky,“ doplnila Černo.

Za parkování se platí i v Nemocnici Pelhřimov. „Od loňského roku došlo ke změně v systému parkování v areálu nemocnice a změně tarifu. Aktuálně bude volný vjezd do areálu umožněn pouze v časovém intervalu počátečních třiceti minut. Poté bude zpoplatněn částkou 30 korun za hodinu,“ informovala mluvčí Černo.

Podle mluvčí Nemocnice Jihlava Moniky Zachrlové došlo už od dubna 2014 v této největší nemocnici na Vysočině k postupnému zprovoznění parkovacího systému. K tomu patří i platební terminály a závory. „Před sedmou ráno tu nebývalo jediné volné místo, vše obsadili lidé pracující v okolí," zdůvodnil zpoplatnění parkoviště například z ulice Vrchlického provozně-technický náměstek nemocnice Alexandr Filip. Důležité je, že cena parkovného se od doby zavedení nezměnila.

„Návštěvníci nemocnice mohou využít stání ve třech lokalitách. Využít lze parkoviště označené jako lokalita 2, což je vjezd z ulice Vrchlického, před hlavním vchodem do nemocnice. Tam lze stát s vozem půl hodiny zdarma a poté do zbytku hodiny a každou další hodinu zaplatíte 20 korun. Další parkoviště je v lokalitě 3, vjezd z ulice Vrchlického, u ambulancí. Tam můžete stát s vozem půl hodiny zdarma a poté do zbytku hodiny 20 korun. Každou další hodinu se bude cena parkovného o 10 korun zvyšovat až do maximální výše 50 korun za hodinu,“ popsala jednotlivé možnosti parkování v rozlehlém areálu Nemocnice Jihlava její mluvčí Monika Zachrlová s tím, že stání přímo v areálu nemocnice v lokalitě 1, což je vjezd z Rantířovské ulice a z ulice U Cvičiště, není možné obsadit zdarma ani první půlhodinu, jak je tomu v lokalitě 2 a 3. Každá hodina je v „jedničce“ zpoplatněná částkou 10 korun.

Parkovat v areálu Nemocnice Jihlava mohou zadarmo jen lidé postižení s průkazkou ZTP a dárci krve. „K dispozici jsou návštěvníkům nemocnice tři pokladny. Návštěvníci s průkazkou ZTP si výjimku vyřídí v informačním centru, dárcům krve návštěvu potvrdí oddělení hematologie a vše vyřídí informační centrum,“ doplnila Zachrlová.

Jinou sazbu parkovného zavedla jihlavská nemocnice pro hospitalizované pacienty. Ti si mohou auto zaparkovat v lokalitě 1 v areálu nemocnice – vjezdy z ulic Rantířovská a U Cvičiště. Cena je 50 korun za den. Zaplatit mohou pacienti po odchodu z léčení v hotovosti v pokladně. „Pozor, pouze v této lokalitě je maximální denní limit 50 korun. V lokalitě 2 a 3 se cena navyšuje každou hodinu,“ zdůraznila Zachrlová. Parkovat se nesmí na silnicích v areálu, jinak bude řidičům auto odtaženo, samozřejmě na jejich náklady.

Vjezd v případě nutnosti

V nemocnici v Novém Městě na Žďársku je vjezd soukromých vozidel je vzhledem k omezeným parkovacím kapacitám v areálu nemocnice povolený pouze pro bezprostřední vystoupení a nastoupení pacientů, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje překonání vzdálenosti od parkoviště mimo areál nemocnice. V bezprostřední blízkosti nemocnice se nacházejí celkem dvě parkoviště pro 50 a 120 aut.

První půlhodina stání v areálu nemocnice je zdarma a každá započatá hodina po bezplatném limitu je za 20 korun. Tato platba se hradí u pokladny před výjezdem ve spodní části nemocnice, kde je budova lékařské služby první pomoci.

Držitelé průkazu ZTP, kteří opakovaně navštěvují areál nemocnice, si mohou za vratnou zálohu 100 korun pořídit na pokladně v budově ředitelství kartu, umožňující bezplatné parkování.

Parkování hlavně pro pacienty

Systém parkování od 1. listopadu 2015 v Nemocnici Třebíč usnadnil přístup pacientů k čekárnám a ordinacím. Auta mohou parkovat přímo u jednotlivých pavilonů. Naprostá většina parkovacích míst v těsné blízkosti budov je nově vyhrazená jen pro návštěvníky. Místa určená pro zaměstnance jsou rezervovaná až v zadní části areálu, na nedávno otevřeném parkovišti.

„Chtěli jsme zjednodušit cestu pacientů do ordinací a zrušili jsme proto rezidenční místa zaměstnanců u pavilonů a přesunuli jsme je na konec areálu. Odtamtud by byla cesta pro pacienty příliš dlouhá,“ vysvětlila důvody změn ředitelka Eva Tomášová.

Kromě uvedených pěti krajem zřizovaných nemocnic je na Vysočině ještě Nemocnice svaté Zdislavy Mostiště ve Velkém Meziříčí. Je to soukromá nemocnice patřící skupině Vamed Mediterra. Za parkování u nemocnice tam pacienti neplatí.