Dostat se zpět na zem po laně je v případě nesnází krajním řešením. Pokud by totiž vypadl elektrický proud, je v záloze připravený diesel agregát. I když prochází technika důkladnými kontrolami, může dojít k mechanické poruše a pak musí do akce záchranáři. „Dochází k tomu málokdy, ale jak říkáme, štěstí přeje připraveným,“ říká provozovatel sjezdovky Petr Vaněk.

Nacvičit evakuaci osob z lanovky je povinnost, která se na Vysočině týká pouze sjezdovek v Lukách nad Jihlavou, kde je jediná „čtyřsedačka“ v kraji, a Nového Města na Moravě. „Ale letos to děláme dvakrát. Chceme si to zažít,“ vysvětluje Petr Vaněk s tím, že začátečníci si musí vše vyzkoušet předtím, než na podzim přijede inspektor, který bude udělovat certifikát. Z osmi louckých dobrovolných hasičů se totiž polovina účastní záchrany vůbec poprvé.

V praxi pak budou záchranu provádět tři dvojice dobrovolných hasičů z Luk nad Jihlavou a v záloze je i dvojice profesionálních hasičů z Jihlavy, která může přijet pomáhat.

Záchranáři mají za roky řadu zkušeností a poznatků. „Když jede rodina, tak nám tatínek může trochu pomoci,“ radí ze země směrem k sedačce Daniel Horáček, který sobotní akci organizuje. „Může se stát, že děti nechtějí dolů, bojí se. V takovém případě nejprve zachráníme maminku. Děti vidí, že to nic není, tak jdou po ní a pak tatínek,“ uvádí nepsané pravidlo záchrany. Právě strach ze slaňování může v praxi dobu záchrany nepříjemně prodlužovat.

Kluci jsou připravení

To už se na svojí vůbec první záchranu chystá dobrovolný hasič Vít Dvořák. „Mám z toho trochu vítr,“ přiznává s pohledem nahoru. Zkušenější kolegové mu vysvětlují, na co si má dát pozor a jak se jistit. Nakonec vše zvládne s přehledem. „Jen je potřeba si všechno pomalu rozmyslet, dvakrát zkontrolovat,“ zhodnotí, když je zpět na zemi. Oceňuje, že na sedačce byl profesionální hasič z Jihlavy Lukáš Kolouch.

Ten začátečníkům radil a sledoval, jak si poradí. A lyžaři se prý nemají v případě poruchy čeho bát. „Kluci jsou připravení. Je potřeba trénink, ale šlo jim to dobře,“ říká na adresu záchranářů. Na sedačce s ním chvilku je i jeho syn, aby si hasiči nacvičili i záchranu dětí. „On už nějaké výšky zdolával, nebojí se. Je to pro něj takové zpestření,“ říká s úsměvem na adresu svého potomka Lukáš Kolouch.

Poté, co si všichni zkusí záchranu, jdou na oběd na chatu Gizela. Následuje ukázka diesel agregátu a druhé kolo nácviků. To si cení zejména ti, kteří zkouší evakuaci poprvé. „Už teď si budu jistější, ale bude to potřeba ještě natrénovat. Teď už budu vědět, na co si dát pozor, bude to lepší,“ hodnotí závěrem Vít Dvořák. I když na sjezdovce dělají všechno proto, aby k slaňování nemuselo dojít, v případě poruchy tito borci zvládnou všechny lyžaře dostat do bezpečí.

Nácvik evakuace osob z lanovky

- v Lukách budou v případě evakuace pomáhat tři dvojice dobrovolných hasičů z Luk nad Jihlavou, v záloze je dvojice profesionálů z Jihlavy

- na podzim musí praktickou ukázku evakuace zkontrolovat inspektor

- vzhledem k vysokému počtu nováčků si to v Lukách zkusili už během léta