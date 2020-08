„Jen za posledních čtrnáct dnů vyjížděli naši zdravotníci asi k deseti pacientům po bodnutí hmyzem. Většina z nich byla naštěstí spojena jen s lehčím průběhem alergické reakce,“ sdělil mluvčí vysočinské záchranky Petr Janáček.

Ne všichni ale mají takové štěstí. „Evidujeme i těžší stavy a příznaky, které přímo ohrožují život pacienta. Jedná se například o otok krku, dušnost, bolesti na hrudi, vyrážku na celém těle nebo i bezvědomí,“ potvrdil Janáček.

Jeden z nejtěžších případů řešili krajští záchranáři koncem června. „Tehdy zasahovali u pacientky po bodnutí vosou do hlavy. Pro rychlý rozvoj otoku obličeje a krku s následným bezvědomím musela být letecky transportována do zdravotnického zařízení,“ popsal Janáček.

Alergici by se proto měli v těchto dnech mít na pozoru. „Při konzumaci jídla a pití ve venkovních prostorách by měli být maximálně obezřetní, aby bodavý hmyz nespolkli. Dobré je u sebe mít také léky, které by si mohli v případě potřeby hned vzít,“ poradil Janáček.

„Pokud dojde k vícečetnému poštípání nebo bodnutí v oblasti krku, doporučujeme volat záchrannou službu i v případě, že postižená osoba není alergik,“ podotkl na závěr Janáček.