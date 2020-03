Dřevěné hřiště v humpoleckém parku Stromovka, Ajurvédský pavilon ve Svaté Kateřině na Pelhřimovsku a návrhy Jóga centra a Rekreační chaty ve Žďáru nad Sázavou. To jsou objekty, které bojují o titul Dřevěná stavba roku 2020.

Dětské hřiště v Humpolci. | Foto: Deník / Redakce

Lidé z řad veřejnosti rozhodnou svými hlasy o celkem devíti vítězích. Anketa Dřevěná stavba roku 2020 je totiž rozdělena do devíti soutěžních kategorií, a to malá a velká dřevěná hřiště, návrhy a realizace dřevěných konstrukcí či moderních dřevostaveb, realizace roubenek, srubů, interiérů a zajímavosti ze dřeva. „Kategorii zajímavosti ze dřeva, která ukazuje dřevěné předměty se zajímavým příběhem, jsme otevřeli letos na oslavu patnácti let Nadace dřevo pro život,“ řekla Terezie Poláková z Nadace dřevo pro život.