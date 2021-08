Je mi to líto. Přijdeme o kus historie, kterou už nevzkřísíme, prohlásila Milena Hronová, starostka obce Včelnička na Pelhřimovsku. Právě se dozvěděla, že Kraj Vysočina chce úzkorozchodnou trať do Kamenice nad Lipou a Obrataně od roku 2025 nahradit autobusy. Vlak poslouží jen pro turisty.

Starostka Včelničky se o další osud tratě bojí. Podle jejího názoru takové změny povedou k postupnému zániku. „Trať je u nás od začátku dvacátého století. Je to kus naší historie. Když z ní uděláme turistickou atrakci, ukáže se časem, že není dost peněz na její údržbu a provoz. Trať skončí,“ zdůraznila.

Podle starostky cesta lidí do práce a domů autobusy v tomto regionu není šťastné řešení. „Hlavně v zimě. Třeba dojet do Obrataně bude problém. Byla jsem u několika jednání s Krajem Vysočina na téma trať. Tohle řešení je uspěchané,“ dodala.

To si myslí i starosta Obrataně Aleš Komárek. „Trať letos má už 115 let. Mysleli jsme, že se to oslaví. A ono nic. Autobusy u nás jsou problém. Silnice do Obrataně není kvalitní. V zimě se prohrnuje jen poslední dva roky. Chceme trať zachovat pro dopravu, ale my starostové z venkova jsme v roli diváků. Rozhodne kraj,“ povzdechl si.

Kraj Vysočina o možnosti nahradit koleje autobusy v regionu Kamenice nad Lipou a Obrataň uvažuje už delší dobu. Na trati bude napříště jen turistický provoz. „Kraj Vysočina posoudil budoucí úlohu provozu na trati 228 v úseku Kamenice nad Lipou - Obrataň čistě jako turistickou a rozhodl se pro autobusovou dopravu. Způsob jsme se zástupci obcí projednali a následně doplnili do materiálu podoba obsluhy území od roku 2025,“ sdělil Pavel Bartoš z krajského úřadu Kraje Vysočina.

Starosta Černovic Jan Brožek považuje změnu za zajímavou. „Jestli trať zůstane zachovaná pro účely turistiky, jsme pro. Autobusům se bránit nebudeme. Myslím, že v mnoha případech je autobus lepší než vlak. Některé zastávky vlaků jsou od vesnice i kilometr daleko, ale autobus dojede až do vsi,“ poznamenal.

Podle Bartoše Kraj Vysočina kvůli zajištění turistického provozu na trati připraví návrh jízdního řádu. Kraj u začal hledat dopravce, který dostane desetiletou smlouvu. „Oslovili jsme sedm dopravců včetně Jindřichohradeckých místních drah, kterým trať patří. Přihlásit se může ale i kterýkoliv další dopravce,“ zdůraznil. Jízdní řád zatím nemá konečnou podobu. „Zakresleny jsou zatím čtyři páry vlaků s poznámkou, že by jezdily v soboty, neděle a svátky, lze buď celoročně, nebo jen sezonu a v pracovní dny od 1. června. do 31. září. Dnes jezdí sedm párů denně,“ upřesnil Bartoš.

Ani tajemník Leoš Zhorný z úřadu v Kamenici nad Lipou by si zánik úzkokolejné trati nepřál. „Teď mluvím jako Kameničák. Trať by měla určitě zůstat zachována aspoň pro turisty. Podle mého názoru je to ale pořád otevřená věc a do roku 2025 se může změnit cokoliv,“ poznamenal. Podle Bartoše ale autobusový koncept Kraje Vysočina platí „Je projednaný s tím, že hledáme dopravce pro zajištění turistického provozu na trati dle návrhu jízdního řádu,“ sdělil.

Podle informací Kraje Vysočina mají s krajem Jindřichohradecké dráhy smlouvu do roku 2024. Na Vysočinu připadá 29 z celkových 79 kilometrů úzkorozchodných tratí Jindřichohradeckých místních drah, zbytek je v jižních Čechách.

Úzkokolejka



- Tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně o celkové délce 79 km mají rozchod 760 mm.

- Na tratích je celkem 30 stanic a zastávek.

- Nejvyšší povolená rychlost na tratích je 50 km/h.

- Nejnovější zastávka byla uvedena do provozu 1. ledna 2006.

- Ve všech vlacích je povolena přeprava kol.

- Většina zastávek je na znamení. Jízdenky se vydávají ve vlaku.

- Jindřichohradecké místní dráhy vybudovaly v Nové Bystřici nové Regionální muzeum úzkokolejné dráhy. Představuje se zde historie drážní dopravy. Nechybí tu ani historické exponáty vážící se k úzkokolejné dopravě.