Nákaza se do vesnice dostala pravděpodobně při hasičské oslavě MDŽ 7. března. Měl si ji přivézt návštěvník z Prahy, u něhož se později prokázala.

Další dva nakažení v kraji jsou ze Žďáru nad Sázavou, jde o montéra, který byl pracovně v Itálii a jeho partnerku.

Jeníkov zrušil svatby, zavírá úřad a ruší platby v hotovosti

Přísná bezpečnostní opatření v Golčově Jeníkově kvůli koronaviru odsouhlasila městská rada. Radnice se zavírá, zavírají se veřejné budovy, ruší se svatby. Osamělým a nemocným seniorům, kteří potřebují pomoc zajistí nákupy město.

„Rada města schvaluje dočasné zrušení úředních hodin městského úřadu pro veřejnost. Obyvatelé mohou úředníky kontaktovali telefonicky nebo mailem. Přístup na městský úřad bude pouze po předchozí domluvě,“ informoval starosta Pavel Kopecký.

Rada města zakázala do odvolání platbu místních poplatků v hotovosti. Poplatky je možno podle starosty bez navýšení uhradit do konce dubna, případně uhradit bankovním převodem.

„Město Golčův Jeníkov umožní obyvatelům, včetně místních částí požádat o donášky nákupů, základní potraviny, léky a podobně, ale pouze pro ty,, kteří jsou odkázáni sami na sebe. Jedná se o nákup v hodnotě do 500 korun,“ upozornil starosta s tím, že lidé ve věku 70 let a starší zaplatí v nákup v hotovosti při převzetí. Objednávky v pracovní dny radnice vyřídí na telefonním čísle 775474558, den předem od 8 do 10 hodin. Ti, kteří jsou v karanténě budou za nákup platit bezhotovostně. „Při objednání je nutno tuto skutečnost bezpodmínečně nahlásit. Uskuteční se pouze v případě, že je možné bezkontaktní předání nákupu, to vše bude domluveno po telefonu,“ zdůraznil starosta.

Město Golčův Jeníkov přerušilo provoz sběrného dvora a kompostárny. Přerušený je provoz mateřské školky. Školní jídelna je ale v provozu pro stálé strávníky. Zavřená je sokolovna i víceúčelové hřiště u školy, zavřená je knihovna, ruší se všechny aktivity v hudební škole i domě dětí i další plánované akce, včetně výjezdního dne finančního úřadu.

Seniorům ve Ždírci potraviny dovezou pečovatelky

Staří a nemocní ve Ždírci nad Doubravou, kteří si nemohou dojít na nákup nebo se bojí možné nákazy a nechtějí vycházet, opuštění nezůstanou. Město Ždírec nad Doubravou a Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou nabízí všem starším spoluobčanům ze Ždírce a místních částí dovoz potravin z obchodů.

Zájemci se mohou obrátit na starostu města Bohumíra Nikla (tel.: 602 493 451) nebo na pečovatelskou službu Ivanu Markovou (tel.: 775 190 194).