Například Věra Sochorová z Brodu nápad oceňuje. „Mě se to líbí. Takové gesto člověk ocení až v době kdy mu někdo blízký zemře,“ poznamenala. Vladimír Beneš si myslí pravý opak. „Trapné. Proč sochař nepostaví pietu lidem umírajícím na rakovinu. Je jich mnohem víc, než covidových. Stejně trpěli a nejsou o nic horší,“ konstatoval.

Podle mluvčí Černo pietní místo vzniklo na základě přání příbuzných a blízkých covidových pacientů. „Chtěli v areálu místo, kde by bylo možné zapálit svíčku. V naší nemocnici zemřelo v souvislosti s covidem více než tři sta pacientů,“ upřesnila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.