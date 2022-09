Těch pár dnů mu uteklo rychle, našel si spoustu kamarádů, budoucích sousedů. Počasí se trochu zhoršilo až v závěru. „Víkend už byl chladnější, zapršelo, ale město nám zapůjčilo stany, a tak jsme se měli kam schovat. Oblékli jsme si o bundu navíc a nějak jsme to tu přetrpěli,“ usmívá se, zatímco dává do auta zpátky zadní sedačky. Díky tomu, že je bylo možné vyndat, se tam lépe vešla nafukovačka. Poslední tři noci byl proto s přítelkyní „v suchu“, když se šlo zrovna na chvíli spát.

Rodiny si před radnicí ve Žďáře hlídají pořadník na levné parcely. I pod stanem

Výstavba řadových domů ve Vápenické ulici



* Rozloha pozemků: 400 metrů čtverečních

* Cena za metr čtvereční: 2 357 korun

* Podmínka pro koupi pozemku: minimálně deset trvalé bydliště ve Žďáru nad Sázavou

* Rezervační poplatek: 250 tisíc korun

Dvojice ale měla také postavený stan, stejně jako řada ostatních. „V neděli jsme si říkali, že to bude dlouhé a uvidíme, kdo kdy přijde. Počítal jsem s tím, že lidé přijdou v úterý, ve středu. A hned v neděli jsme se tu potkali ve čtyřech, tak už to začalo utíkat lépe. Během pondělního rána a dopoledne se to pak naplnilo,“ vypráví.

V čekání se střídal s přítelkyní, která ještě navíc chodila do práce „Nebyli jsme letos na dovolené, jen na víkend v Římě, tak jsem si týden odpočinul, aniž bych musel cokoliv dělat, tady. Byla to taková dovolená v kempu,“ směje se sympatický mladík.

Na čekání bude vzpomínat v dobrém, se slovy o nedůstojném postávání na ulici ani trochu nesouhlasí. „Že je to nedůstojné, říkají jen ti, kteří nestáli ve frontě. My jsme byli spokojení, nikdo si nestěžoval,“ tvrdí muž, který si mohl jako první vybrat pozemek, a dodává: „Říkali jsme si, že na výročí tohoto víkendu vždycky uděláme párty v naší ulici. Budeme tam sedět a spát třeba i venku, abychom si připomněli, jak to bylo.“

Nejprve měli v plánu vzít si krajní parcelu, aby měli jen jedny sousedy, po týdenním čekání už to vidí jinak. „Klidně bych si teď vzal i jiný pozemek. Máme tady vedle sebe mít Ráďu, ale uvidíme, jestli do toho nehodí vidle,“ prozradil, že se lidé během čekání stihli už i domluvit, kdo bude kde bydlet.

Stejně tak si čekající sestavili i pořadník. Jeho autor ale do novin mluvit nechce. Podobný postoj mají snad všichni ostatní. „Děkuji za nabídku, ale nemám zájem,“ směje se mladý muž. Opodál sedící zájemce je očividně unavený. „Nebudeme dělat cvičený opice, už toho bylo dost, všichni se na nás dívají jak na cirkus,“ říká sklesle. „Já nemluvila celý týden a dnes to nebudu měnit,“ upozorňuje zase při pouhém pohledu jejím směrem dívka rovněž čekající na schodech.

Lidé ve frontě i pracovali

Celkem dostalo pořadový lístek sedmadvacet zájemců, plus půltucet náhradníků. „Ve chvíli, kdy někdo zájem o pozemky odřekne, budeme kontaktovat prvního z náhradníků,“ vysvětluje mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Ocenila, že čekající byli celý týden v klidu a nebylo potřeba řešit žádné problémy. Město jim nabídlo zázemí úřadu, chemickou toaletu nebo prodlužovačku na nabití elektroniky. Řada lidí totiž ve frontě pracovala. Jiní si třeba četli nebo se prostě seznamovali.

I vedení města překvapilo, jak brzy zájemci přijeli. „Zájem jsme čekali, nebo v něj spíše doufali, protože ekonomická situace není jednoduchá. Předpokládali jsme, že lidé přijdou o víkendu, jak to bylo před pěti lety, když jsme prodávali pozemky v Barvířské ulici,“ vypráví Blanka Sobolová.

KOMENTÁŘ: Kdo si počká, ten se dočká

Na sociálních sítích kolovaly „dobré rady“ vzít si od čekajících pořadník a poslat lidi domů. „To nešlo, porušili bychom podmínky, jak byly vyhlášené. Pozemky si mohli rezervovat zájemci v pořadí, v jakém se dostaví dvanáctého září v osm hodin na úřad. Pokud bychom ty rezervační smlouvy sepsali o týden dříve a přišel by sem někdo dvanáctého ráno, nevím, jakým způsobem bychom vysvětlovali, že už je to týden pryč,“ krčí rameny mluvčí.

Pozemky nyní bude potřeba vytyčit a položit inženýrské sítě. „Vyměřené mají být do konce ledna, do konce roku 2023 pak má být povolení pro infrastrukturu. Dejme tomu, že za dva roky začnou první majitelé stavět,“ odhaduje závěrem mluvčí.