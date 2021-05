Vrtulník dostal jméno po svatém Kryštofovi. Ten jihlavský navíc doplňuje číslovka dvanáct, která je volacím znakem pro Vysočinu.

„Spojení svatého Kryštofa s leteckou záchrannou službou rozhodně není nahodilé. Je pomocníkem v nouzi. Patronem a ochráncem proti náhlé smrti, nákazám, bolestem, ranám, také proti živelnému nebezpečí a extrémům počasí,“ vysvětlil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.

Zdroj: Youtube

Letecká záchranná služba

- celkem má za sebou více než 18 000 vzletů

- přepravila tisíce pacientů v ohrožení života

- tradičně vyráží k závažným polytraumatům, srdečním příhodám nebo popáleninám

- vrtulník Kryštof ročně vzlétne v průměru 600 krát

- za 30 let se v Jihlavě vystřídaly 4 typy vrtulníků

Na přelomu tisíciletí Kryštof jihlavské záchranky pomohl například panu Danielovi z Pelhřimova.„V dětství se mi stal poměrně vážný úraz, který si vyžádal okamžitý transport do nemocnice v Praze. Jsem rád, že tady ta možnost byla, protože sanitkou by to trvalo o dost déle,“ svěřil se.

V současné době jihlavskou leteckou záchranku provozuje česká firma DSA. „Posádku tvoří pilot, lékař a záchranář. Tento profesionální záchranný tým v kombinaci s dnes dostupnou moderní technikou představuje obrovskou šanci pro záchranu života pacienta,“ podotkla ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Letecká záchranná služba na Vysočině poprvé zasahovala v květnu 1991. „Krátce po zahájení ostrého provozu se vrtulník přestěhoval z letiště Henčov, kde probíhal zkušební provoz, na nově vybudovaný heliport u nemocnice na ulici Vrchlického. Tam také vyrostl plechový hangár a stavební buňka se zázemím pro leteckého mechanika,“ zavzpomínal Janáček.

Nadčasová posuvná plošina

V roce 1995 pak začala výstavba nové budovy záchranné služby v Jihlavě. „Kryštof 12 se na konci roku 1999 dočkal moderního technického zázemí a nadčasově řešené posuvné plošiny sloužící k jeho vysunutí z temperovaného hangáru ke startu na zásah,“ popsal Janáček.

Během uplynulých třiceti let se na jihlavské základně vystřídaly celkem čtyři typy vrtulníků. „Vůbec prvním strojem byl vrtulník ruské konstrukce a polské výroby, který na Vysočině létal od samotného zahájení až do dubna roku 1994,“ informoval mluvčí.

Naopak nejvýrazněji se do historie záchranářů zapsal třetí typ Kryštofa 12 – dvoumotorový Bell 427. „Stal se vůbec prvním na světě ve službách letecké záchranné služby. V Kraji Vysočina operoval až do konce roku 2016. Zároveň si dodnes drží prvenství v rekordním počtu vzletů. Za rok 2005 jich bylo 821, nejvíc v historii letecké záchranné služby na Vysočině,“ vyzdvihl Janáček.

Kromě Jihlavy letecká záchranná služba od roku 1992 do roku 1994 působila i v Havlíčkově Brodě. Sídlila na tamním letišti, provozovala ji Armáda ČR a měla k dispozici tři vrtulníky. „Za tři roky fungování provedly posádky celkem 1588 zásahů,“ dodal Janáček.

Typy vrtulníků jihlavské letecké záchranky

- 1991 – 1994 – lehký dvoumotorový Mil Mi-2

- 1994 – 2003 – jednomotorový Bell 206

- 2003 – 2016 – dvoumotorový Bell 427

- 2017 – dodnes – lehký dvoumotorový Eurocopter EC135