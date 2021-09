Dnes se do Modlíkova sjíždějí pekelné stroje z půlky republiky. Soutěží skoro 40 odvážných, diváci se počítají na tisíce. Většina originálních traktorů, které byly na dvanáctém ročníku soutěže v sobotu 4. září v Modlíkově k vidění, pocházela z domácí dílny. Fantazii se meze nekladly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.