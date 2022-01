Do letošního ročníku se kromě Telče přihlásily i Moravské Budějovice a Jemnice. „Komise ocenila zájem města Telče na obnově kulturních památek a na kultivaci historického prostředí veřejných prostranství, a také realizace zdařilých obnov historických objektů. Kvitovala rovněž, že město věnuje vysoký podíl finančních prostředků na obnovu památek, a ocenila velmi bohatý společenský život řady organizací ve městě,“ vysvětlil Jan Klimeš z NPÚ, proč památkáři nakonec dali přednost městu zapsanému v UNESCO.

V Polné ušetřili 21 milionů. Může se opravit Varhánkova ulice

Starosta Telče Vladimír Brtník neskrýval radost, že město v tomto klání zvítězilo. „Být v městské památkové rezervaci není jednoduché, to vám řeknou asi všichni, kdo v historickém centru Telče domy vlastní. Všechny opravy jsou mnohem obtížnější a dražší a opravdu to není tak, že lze dostat peníze na vše. Také mě těší, že komise přihlíží i k našemu kulturnímu životu. Děkuji tedy všem členům našich spolků, že díky nim naše památky žijí, a majitelům domů, že se o své nemovitosti tak příkladně starají. Ocenění si vážíme o to víc, že jsme uspěli v tom covidovém roce, kdy byla spousta věcí mnohem složitějších,“ uvedl Brtník.

Telč nyní za své vítězství kromě pamětního listu obdrží sto tisíc korun a postoupí do celostátního kola. V něm se hraje již o rovný milion korun a titul Historické město roku. Z Vysočiny celostátní kolo zatím vyhrály jen Havlíčkův Brod, Brtnice a Polná. Zda se k nim připojí i Telč, se zjistí při vyhlašování konečných výsledků v dubnu letošního roku.