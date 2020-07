„Syřan vezl v osobním autě Opel Zafira dalších osm lidí, dva dospělé a šest dětí bez dokladů. Zjistili jsme, že jde o občany Iráku. Po zadržení byl řidič obviněn z trestného činu převaděčství, uprchlíci skončili v záchytném zařízení pro cizince,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Převaděč přijel do České republiky z Maďarska a přes Slovensko mířil po české dálnici do Německa. Cizinecká policie auto zastavila na 162. kilometru ve směru na Prahu zhruba kolem půl páté odpoledne. O dalším osudu převaděče už o dva dny později 18. července rozhodoval soud ve Žďáru nad Sázavou.

„Státní občan Syrské arabské republiky byl uznán vinným z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a za to mu byl uložen trest vyhoštění ze země na čtyři roky. Rozsudek téhož dne nabyl právní moci,“ informovala mluvčí Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Klára Sklenářová.

Podle informací Deníku šlo o rodinu, která se snažila dostat do Německa. Nejmladšímu dítěti byly teprve tři roky. Všichni byli umístěni do záchytného zařízení pro cizince v Bělá – Jezová a v nejbližší době budou muset upustit republiku.

Podle Dany Čírtkové šlo o první odhalený případ převaděčství na Vysočině v letošním roce. Loni v červenci byl taktéž žďárským soudem potrestán pětatřicetiletý Lotyš. Loni v dubnu se snažil převézt přes republiku třináct uprchlíků z Iráku, Rumunska do Anglie.

Jejich cesta taktéž skončila na 162. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Dodávku Mercedes Sprinter zastavila mobilní jednotka cizinecké policie. Třináct uprchlíků včetně tří malých dětí se skrývali za přepážkou z dřevotřísky.

Prostor byl hluboký pouze 60,5 centimetru, vysoký 225 centimetrů, a široký 206 centimetrů, podélně rozdělený pomocí dřevotřískové desky na dvě části. Vstupovalo se do něj otvorem v podlaze. Cizince nakonec soud poslal do vězení na jeden a půl roku a vyhoštěn byl na šest let. Nepodmíněný trest dostal mimo jiné za to, že uprchlíky vystavil nelidskému a ponižujícímu zacházení.