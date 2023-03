/VIDEO/ Ta budova už zdálky působí monumentálním dojmem. Velká, z červených cihel, s ostře řezanými hranami. Na první pohled architektonická památka. Jenže je na ní nápis Centrum levného nákupu. Vnitřní prostory jsou přeplněné regály se zbožím z Asie. Nová synagoga ve Velkém Meziříčí se zřejmě dočká důstojnějšího využití. Město ji chce převzít a pořádat tam kulturní akce.

Nová synagoga ve Velkém Meziříčí se zřejmě dočká důstojnějšího využití. | Video: Deník/Milan Krčmář

Synagoga patří Židovské obci Brno (ŽOB), která jedná s Velkým Meziříčím o jejím převedení do majetku města. To by chtělo využívat nejen ji, ale i okolní plochy. „Velké Meziříčí má zájem o využití synagogy ke kulturním účelům. Pokud se tento záměr naplní, naše obec přislíbila převedení synagogy do vlastnictví města za symbolickou cenu,“ potvrdil předseda ŽOB Jáchym Kanarek.

Synagoga je podle něj v dobrém stavu. „Budovu jsme pronajali k obchodním účelům, neboť dlouhodobě nebylo možné dohodnout její jiné využití. Stávající nájemce užívá budovu způsobem, kterým byla maximálně ochráněna. Stejně tak ji užívali i předchozí nájemci,“ vysvětlil předseda židovské obce.

Do domu pro seniory ve Velkém Meziříčí se už brzy nastěhují nájemníci

Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras sdělil, že ŽOB nabízí synagogu městu za jednu korunu. Záležitostí se bude zabývat zastupitelstvo během několika týdnů. „Jsem přesvědčený, že budovu nové synagogy musí město Velké Meziříčí do svého vlastnictví přijmout. Její současné nedůstojné využití vnímáme jako dlouhodobý dluh města vůči této kulturní památce, který je třeba dorovnat. Už proto, že budova nové synagogy je bezesporu jedním ze symbolů Velkého Meziříčí,“ uvedl Kaminaras.

Vedle nové synagogy se nachází také stará – a mezi nimi poměrně velká prostora. Je otevřená směrem k řece, ale krytá domy před hlukem z nedaleké rušné ulice. Nyní vyšlo najevo, že město má zájem také o toto prostranství. „Ten pozemek má velký potenciál pro pořádání letních venkovních akcí. Je to krásné místo, které lemuje řeka Oslava. Je z něho vidět na velkomeziříčský zámek a člověk k němu může dojít i podél nábřeží. Na budovu nové synagogy se odtud nabízí impozantní a nepříliš známý pohled. Navíc je zde klid, přestože jsou hlavní městská dopravní tepna a samotné centrum města vzdálené jen pár metrů,“ objasnil starosta.

Nová synagoga ve Velkém Meziříčí:

Novogotická stavba postavená v letech 1868–1870.

Bohoslužby se zde konaly do začátku druhé světové války.

Nachází se na frekventované ulici Novosady. Za synagogou teče řeka Oslava.

Podle něj by město chtělo budovu synagogy i s tímto pozemkem využívat hlavně pro kulturní akce. „Převzít synagogu je příležitost pro vznik komunitního centra. V něm mohou probíhat různé happeningy či koncerty, přednášky nebo výstavy. Ty do synagogy budou přivádět nejen místní obyvatele. Budou připomínat existenci stavby a její důležitost a krásu,“ podotkl Kaminaras. „Synagoga v budoucích letech nebude vyžadovat větší investice mimo nákladů spojených s běžnou údržbou,“ doplnil starosta, který je sám původním vzděláním architekt.

S převzetím synagogy souhlasí i Václav Jedlička z Velkého Meziříčí. „Ta budova je pěkná a je pravda, že asijský obchod se do ní opravdu nehodí. A pokud ji město opravdu nebude nějak nákladně opravovat, tak proč ji za tu korunu nepřevzít?“ zamyslel se místní obyvatel.