Zamířit, soustředit se a zmáčknout spoušť. Terče v sále tělocvičny Středního odborného učiliště Třešť na Jihlavsku odhalí nemilosrdně každou chybu. Je jim jedno, jestli míří úplný začátečník nebo zkušený veterán. „Naše střelecká soutěž má letos jubilejní pětatřicátý ročník,“ říká Jiří Rudolf předseda Sportovně střeleckého klubu v Třešti. Jak dodává, závodníci střílí ze vzduchové pušky a pistole diabolkami. V několika kategoriích. Dětí do dvanácti let, děti do čtrnácti let mládež do osmnácti, dospělí nad osmnáct let a senioři. „Děti střílí vleže, mají třicet ran, mládež čtyřicet a dospělí šedesát. Střílí se na vzdálenost deset metrů,“ upřesňuje Rudolf. Dobrou mušku si před terčem si v sobotu zkouší skoro osm desítek závodníků z toho deset žen.