Stovky milionů půjdou nemocnicím i do digitální mapy. Víme, kdo dostane nejvíc

/FOTO/ Skoro šestnáct miliard korun. Takový je rozpočet Kraje Vysočina pro rok 2022. Zhruba polovina by měla jít do školství a tělovýchovy. Stovky milionů míří zejména do krajských nemocnic. Polepší si hned tři z pěti.

Nemocnice Třebíč | Foto: se souhlasem ČEZ Dukovany

V pelhřimovské nemocnici se přes 480 milionů investuje do pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení, v jihlavské nemocnici jde 189 milionů do rekonstrukce stravovacího provozu a rovných 200 milionů korun poputuje na přístavbu a rekonstrukce operačních sálů v Nemocnici Třebíč. „Investice probíhají v předepsaném harmonogramu. Technicky i projektově byly všechny velice pečlivě připraveny, což se nyní příznivě odráží v průběhu stavby,“ odpověděla krajská mluvčí Jitka Svatošová na dotaz, zda se průběhu prací nedotkne současný nedostatek stavebních materiálů. „Většina objektů je přesně podle harmonogramu ve fázi, kdy je možné i přes zimní měsíce pokračovat v pracích především na vnitřních částech,“ dodala. S jejími slovy souhlasí i mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová. „Na stavbě se pořád něco děje, takže věříme, že vše se podaří dodělat podle plánu, což je polovina roku 2022,“ uvedla Mácová. Jihlavský sprejer řádil na silvestra, nechal za sebou velký nápis Třebíčská nemocnice není jediná, kde práce skončí již během několika měsíců. Také v Nemocnici Jihlava už stavbaři finišují. Podobně je tomu hned vedle – na ploše mezi nemocnicí a heliportem zdravotnické záchranné služby. Zde kraj staví nový domov pro seniory trpící zejména Alzheimerovou chorobou. Nabídne jim celkem 138 lůžek. Práce by měly skončit v květnu příštího roku, rozpočet na ně počítá ještě s 277 miliony korun. „Bezbariérová budova nabídne plně vybavené a pohodlné jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, samozřejmostí budou polohovací lůžka. Projekt počítá se společenskými a komunitními místnostmi, jídelnou i zázemím pro setkávání s rodinami,“ uvedl Jan Tourek, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Opoziční zastupitel Martin Kukla má ale k rozpočtu značné výhrady. Podle něj se mělo myslet například na zlepšení lékařské péče. „Zejména zubařská a pediatrická péče je špatně dostupná. Navrhovali jsme ji podpořit dvaceti miliony korun, to ale nebylo reflektováno,“ uvedl Kukla, který kritizuje i nedostatečné investice v oblasti dopravy nebo žádnou podporu vlastníků lesa. „Kraj si může rozhodně dovolit investovat více. Jediné, co se nám jako opozici podařilo prosadit, bylo navýšení příspěvku pro Záchrannou stanici Pavlov, která se kvůli kůrovcové kalamitě musí starat o více zvěře než dosud. Navýšení je ale jen dvousettisícové,“ uvedl opoziční zastupitel. Mrtvá mezi Třebíčí a Starčí: policie nařídila pitvu Pro laika je v rozpočtu asi největší neznámou položka informující o zpracování digitální technické mapy Kraje Vysočina. Jen v příštím roce tato investice vyjde na 160 milionů korun, celkem za ni kraj zaplatí 230 milionů. Tato investice zasáhne i města a obce na Vysočině, které na ni ale žádnou finanční částkou přispívat nebudou. „Některé údaje, které eviduje naše město, poskytneme zdarma kraji. Mapa je vlastně databáze inženýrských sítí, která poskytuje kompletní přehled o daném území. Jedná se tedy o usnadnění pro budoucí investory, kteří díky mapě zjistí, co je pod zemí, co je nad ní, kde lze kopat, kde ne. Předchází se tak k překvapením z minulosti, kdy se na tyto záležitosti příliš nedbalo. Některá vedení sítí pod zemí nebyla zaznamenána a při stavbách se objevila jako velká a nemilá překvapení,“ vysvětlil třebíčský starosta Pavel Pacal, který je zároveň krajským zastupitelem. Podle Martina Tejkala, který má na Krajském úřadu Kraje Vysočina na starosti geografický informační systém (GIS), je spolupráce s městy a obcemi zatím dobrá. „Dosavadní ohlas obcí je v tomto vesměs kladný,“ potvrdil s tím, že sběr dat z měst a obcí je ale jen jednou částí tvorby digitální mapy. Tou druhou je pořízení informačního systému, do kterého se mapa nahraje. Na této zakázce Vysočina spolupracuje s dalšími kraji. „Tato zakázka je zatím ve fázi soutěže pod vedením Ústeckého kraje,“ vysvětlil Tejkal. Největší investice Kraje Vysočina v roce 2022



Nemocnice Pelhřimov – pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Investice v roce 2022: 481 mil. Kč

Investice celkem: 690 mil. Kč

Plánované dokončení: leden 2023



Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu

Investice v roce 2022: 189 mil. Kč

Investice celkem: 381 mil. Kč

Plánované dokončení: leden 2022



Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce operačních sálů

Investice v roce 2022: 200 mil. Kč

Investice celkem: 444 mil. Kč

Plánované dokončení: červen 2022



Domov Ždírec – pracoviště Jihlava

Investice v roce 2022: 277 mil. Kč

Investice celkem: 402 mil. Kč

Plánované dokončení: květen 2022



VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – tělocvična

Investice v roce 2022: 74 mil. Kč

Investice celkem: 130 mil. Kč

Plánované dokončení: prosinec 2024



Školní statek Humpolec – rekonstrukce sušky obilí

Investice v roce 2022: 29 mil. Kč

Investice celkem: 72 mil. Kč

Plánované dokončení: červen 2022



Krajský úřad Kraje Vysočina – budova E, F

Investice v roce 2022: 329 mil. Kč

Investice celkem: 535 mil. Kč

Plánované dokončení: prosinec 2022



Silnice II/128 Lukavec – obchvat

Investice v roce 2022: 139 mil. Kč

Investice celkem: 327 mil. Kč

Plánované dokončení: říjen 2022



Silnice II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje

Investice v roce 2022: 118 mil. Kč

Investice celkem: 118 mil. Kč

Plánované dokončení: říjen 2022



Silnice II/353 Stáj – Zhoř, 1. a 2. stavba

Investice v roce 2022: 212 mil. Kč

Investice celkem: 212 mil. Kč

Plánované dokončení: prosinec 2022



Digitální technická mapa Kraje Vysočina

Investice v roce 2022: 180 mil. Kč

Investice celkem: 230 mil. Kč



Plánované dokončení: květen 2022

Výstavba Horácké multifunkční arény Jihlava (dotace 150/500 = 150 + 200 + 150)

Investice v roce 2022: 150 mil. Kč

Investice celkem: 500 mil. Kč

