Pravdou je, že Společně VM by mohlo městu vládnout i samotné. Touto cestou však jít nehodlá. „Výsledek přijímáme s pokorou a nechceme, přestože nám to nadpoloviční většina umožňuje, mít v radě lidi pouze od nás. Vedení města je společná práce, kde musí vznikat dohody napříč zastupitelstvem. Již před volbami jsme deklarovali, že do vedení města chceme zapojit i ostatní kolegy, především z ODS spolu s TOP 09 a nezávislými,“ zdůraznil Kaminaras.