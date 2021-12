Kvůli současné covidové situaci se volby uskutečnily online. „Bylo to náročné dopoledne na jehož konci jsem se stal předsedou strany. Beru to s pokorou, je to velký závazek. Nebude to samozřejmě jednoduché, protože sociální demokracie je v nejhlubší krizi, v jaké byla od roku 1992,“ říká Michal Šmarda.