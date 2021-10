Lidé mají dvě možnosti, jak na tuto situaci zareagovat. První je omezit jízdu autem, nebo se jí úplně vzdát a využívat jiné dopravní prostředky. Ušetří. Druhá je zůstat u svého zvyku a jezdit autem ve stejné míře jako doposud.

I kdyby stál litr benzínu padesát korun, zvítězí zřejmě u většiny řidičů druhá varianta. Lidé se v dnešní době jen těžko vzdají pohodlnosti, na kterou si navykli, a dál si budou vozit svůj zadek pomalu až ke vchodu do budovy. Bohužel. Přitom jízdou na kole i pěší chůzí si kromě zůstatku peněz na účtu vylepšují také fyzickou kondici a zdraví. Naši předkové chodívali pěšky až do Rakouska, a to byla jiná štreka.