„Slyšel jsem, že se někdo naštval poté, co zemědělci natahali na silnici nepořádek z polí a neumyli to,“ řekl Ladislav Rasocha z Brodu, který na nápis redakci Deníku upozornil.

Podle Jana Marka, předsedy Zemědělského družstva Pozovice, které ve Šlapanově hospodaří, to ale nemusí to být reakce jen na ně. „Jezdili tam i lesníci, kteří těžili dřevo,“ uvedl předseda. A co na nápisy říká? „Co si o tom mohu myslet, že to psal nějaký vůl,“ reagoval.

Starostka Šlapanova Veronika Vyšinská má pochopení pro obě strany. „Nedivím se tomu, protože to tam v jednu chvíli vypadalo opravdu strašně. Když tam má člověk několikrát denně projet autem, tak je to špatné. Myslím si však, že to není úplně dobré vyjádření. Nehledě na to, že to nasprejovali na stromy, což není v pořádku,“ podotkla.

Ačkoliv jsou teď stromy vlastně poničené, celá záležitost zatím zůstává jen na místní úrovni. „Oficiální stížnost zatím nikdo nepodával. Ostatně i já jsem si toho všimla jen proto, že tam celkem často chodím na procházky. Zatím to tedy neřešíme a uvidíme, co bude dál,“ sdělila starostka.

Jednou za čas se to stane

Se zemědělci prý obvykle problémy nemívají. „Jakmile traktor vyjede z pole a není úplně nejčistší, tak tu silnici zaneřádí. Myslím si, že to k tomu patří a jednou za čas se holt stane. Většinou máme zkušenosti, že to po sobě hned uklízí, případně jim stačí dát vědět a obratem to dají do pořádku,“ svěřila se Vyšinská.

V tomto případě podle ní svou roli sehrál i fakt, že silnice není příliš využívaná. „Slouží jen jako příjezdová cesta do Kněžské, takže zřejmě proto to neřešili hned. Nechali to být a někomu to zřejmě vadilo,“ prozradila Vyšinská.

Podobné nešvary zemědělců se ale netýkají jen Šlapanova. Řidiči si stěžují napříč takřka celým krajem. „Každou chvíli jsou silnice plné bahna nebo hnoje. Kdo má to auto pořád umývat,“ postěžovala si Gabriela Bláhová z Pelhřimova.

Jak dodala, občas to může být i nebezpečné. „Když je mokro, v zatáčkách to klouže. Zaneřáděné silnice mi navíc vadí nejen z pohledu řidiče, ale i cyklisty nebo chodce,“ dodala naštvaně Bláhová.