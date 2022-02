Nemocnice odmítá, že by odchod zkušeného lékaře souvisel s aktuálním, byť nepravomocným rozhodnutím soudu. „Výběrové řízení bylo plánováno v souvislosti s odchodem primáře Jiřího Drápely do důchodu. Žádná souvislost se soudním sporem zde není,“ sdělila Deníku bez dalšího komentáře mluvčí nemocnice Petra Černo.

Manžel zemřelé pacientky Petr Vencelides z Chotěboře na Havlíčkobrodsku, to ale vidí jinak. „Já tu souvislost vnímám. Nevím sice, kdy se informace o novém výběrovém řízení objevila na webu nemocnice, ale domnívám se, že to bylo poté, co soud rozhodl v neprospěch nemocnice,“ uvedl Vencelides.

Na dotaz Deníku, kdy byla na stránkách nemocnice informace o výběrovém řízení zveřejněna, mluvčí Černo neodpověděla.

Sám primář Drápela se na přímý dotaz Deníku odmítl k situaci kolem svého odchodu vyjádřit a odkázal na vyjádření nemocnice. „Informace podává pouze tisková mluvčí,“ odbyl dotaz třiašedesátiletý Drápela.

Primářem havlíčkobrodské chirurgie je od roku 1999. V roce 2011 ho přivolali k operaci žlučníku, kterou tehdy v havlíčkobrodské nemocnici podstoupila osmačtyřicetiletá Jaroslava Vencelidesová. Během zákroku se ale před lékaři objevily nečekané komplikace. Ty vyústily v sérii chyb, které vedly k následným dlouhodobým zdravotním komplikacím jater. O čtyři roky později žena zemřela. Nepomohla ji ani dvojitá transplantace jater v pražském Ikemu.

Vedení nemocnice od počátku stojí za svými lékaři. Drápela i Janda u soudu vyloučili, že by udělali chybu. Příčinou smrti byly podle nich opakované infekce. „Operace proběhla standardně,“ řekl u soudu Drápela. To ale zpochybnili znalci, kteří označili práci operatérů doslova za břišní katastrofu. Ženu pak léčili lékaři v Hradci Králové i Praze, ale marně.

Manžel zesnulé lékařům mimo jiné vytýkal, že měli jeho ženu poslat na odbornější pracoviště, kde by si s problémem věděli rady. Drápela u soudu v Havlíčkově Brodě řekl, že tehdy takové vyšší pracoviště neměli. V rozhovoru pro týdeník Respekt v roce 2006, tedy pět let před operací Jaroslavy Vencelidesové ale Drápela na dotaz, jak postupují, když si s pacientem neví rady nebo když není v možnostech nemocnice mu pomoci, odpověděl jinak. „Nejsme ta nejvyšší instituce, nad námi jsou ještě chirurgické kliniky v Pardubicích, v Motole, v Plzni. Máme povědomí o tom, kdo se čím zabývá více a méně, takže víme, kam případně pacienta poslat,“ sdělil tehdy.

Soud ale tuto okolnost nepovažuje za natolik závažnou, protože nemocnice měla v té době k podobným zákrokům atestaci. „Pokud se ale rozhodli v zákroku pokračovat, měli operaci provést správně, což se nestalo,“ konstatovala obhájkyně poškozené rodiny Lenka Jahelková.

Soud má nyní třicetidenní lhůtu na vypracování písemného rozsudku, jehož součástí by měla být i výše odškodného, které by měla nemocnice rodině zaplatit. Manžel a další dva příbuzní požadují po nemocnici dohromady téměř dva a půl milionu korun. „Zatím jsme rozsudek nedostali. Měsíční lhůta se může samozřejmě i prodloužit, ale v tomto případě to neočekávám,“ dodala Jahelková, dcera známého zpívajícího právníka Ivo Jahelky.

Zájemci o místo nového šéfa chirurgie mohou své přihlášky posílat na adresu nemocnice nejpozději do 28. února 2022. Podrobné informace naleznou potencionální uchazeči na stránkách nemocnice.

Kdo je MUDr. Jiří Drápela



- Vystudoval lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně.



- Má několik atestací a stáže na mnoha tuzemských i zahraničních klinikách.



- Jako primář zavedl chirurgii jater, obnovil tradici plicních operací, které měly v Havlíčkově Brodě vždy vysokou úroveň.



- Zasloužil se o rozvoj chirurgie slinivky břišní, obohatil cévní chirurgii a chirurgii ruky.



- Podrobně se zajímá o úrazovou a plastickou chirurgii a chirurgii ruky.



- Primářem chirurgie v havlíčkobrodské nemocnici je od roku 1999.