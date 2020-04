Přesně v den (25. února), kdy Bezpečnostní rada státu nedoporučila občanům České republiky kvůli šíření nového typu koronaviru Covid -19 cesty do italských regionů Lombardie a Benátsko, přicestoval z rozhraní těchto dvou oblastí k Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou Ital kvůli opatrovnickému sporu.

Jednání se sice nakonec uskutečnilo, ale za přísných hygienických i bezpečnostních opatření. Předsedkyni soudu Janě Lorencové se vyplatila prozíravost, protože už v lednu nechala pro soud objednat roušky a desinfekce.

„Bylo to ještě v době, kdy všeho bylo dostatek a nebyl to problém objednat. Když jsem ale už v lednu sledovala vývoj situace v Číně, došlo mi, že to brzy bude problém i u nás a lidi budou roušky nosit preventivně. Vůbec by mne ale nenapadlo, že to později vláda nařídí jako povinnost,“ uvedla pro Deník Vysočina Lorencová.

Cizince předvolala sama předsedkyně soudu Lorencová s asi tříměsíčním předstihem. Zrušit na poslední chvíli již dlouho dopředu naplánované jednání by bylo komplikované, proto se rozhodla jednat.

„Bylo to dost hektické. Museli jsme narychlo improvizovat a přizpůsobit jednací místnost tak, aby od sebe účastníci jednání byli minimálně dva metry. Samozřejmě všichni dostali roušky, které měli po celou dobu jednání na sobě a pečlivě jsme vše vydensifikovali,“ popsala předsedkyně soudu Lorencová a upozornila, že přestože cizinec neměl žádné příznaky nemoci, okamžitě kontaktovala Krajskou hygienickou stanici a vše s nimi konzultovala.

„Byli jsme v pravidelném kontaktu se všemi účastníky jednání a na dálku asi měsíc sledovali jejich stav. Všichni byli v pořádku a u nikoho se žádné příznaky nemoci neobjevily,“ shrnula opatření Lorencová.

První objednávka roušek a desinfekce přišla na soud už na začátku února. Rozmístěny byly do dvou jednacích síní, na veřejné záchody, informačního centra a justiční stráži.

„Rozhodnutí ohledně jednotlivých nákupů záviselo na intuici každého soudu zvlášť, žádné společné opatření pro všechny před vyhlášením nouzového stavu nebylo stanoveno,“ upozornila mluvčí žďárského soudu Klára Sklenářová.

Na severu Itálie bylo v té době na nový typ koronaviru pozitivně testováno 322 lidí a jedenáct lidí zemřelo. Na Žďársku se první případ nákazy objevil 11. března. Šlo o Čecha narozeného v roce 1964, který se vrátil z Lombardie, kde pracoval jako montér. Protože začal pociťovat příznaky nachlazení, vrátil se domů. Pacient nemusel ani do nemocnice a po zhruba čtrnáctidenní karanténě se z onemocnění vyléčil.