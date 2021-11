Soka v lásce málem zabil, násilník z Vysočiny dostal šestnáct let vězení

Sokovi v lásce vyhrožoval zabitím. Dokonce jej bodl do zad. Tragédii zabránilo jen to, že se oběť dokázala ubránit. Za tento čin, ale i za znásilnění, vydírání či vyhrožování si čtyřiatřicetiletý Roman Vachutka z Jihlavy vysloužil u Krajského soudu v Brně šestnáct let vězení.

Rozsudek není pravomocný. „Státní zástupce se odvolání vzdal, obžalovaný si ponechal lhůtu,“ konstatovala mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. Pokud se Vachutka odvolá, bude se případem ještě zabývat Vrchní soud v Olomouci. Podle znalců chyběly milimetry a oběť by po útoku nožem vykrvácela během několika sekund. Předjíždění a pak strom: za smrt spolujezdce dostal muž z Jihlavska podmínku Přečíst článek › Případ se stal 17. prosince loňského roku v Jihlavě kolem desáté večer. Oběti jsou podle soudu dvě, bývalá přítelkyně obžalovaného a její nový přítel. Vachutka podle obžaloby přišel do domu vyzbrojen nožem, na hlavě měl kuklu, v ruce baterku. Když se sok vracel domů, Vachutka se na něj vrhl se slovy: „Jsem ti říkal, že tě zabiju.“ Loveckým nožem ho bodl do třísla a zad. Tragédii zabránil soused Tomu, že útok neskončil tragédií, zabránila obrana poškozeného i svědek, který kvůli hluku vyšel z bytu na chodbu a Vachutkovi vypáčil nůž z ruky. Teprve poté obžalovaný z místa odešel. Napadený se musel podrobit okamžitému chirurgickému zákroku. Bez toho by podle obžaloby vykrvácel. Další český terorista? Muž zaútočil v Jihlavě na mobilní vysílače a ohrozil lidi Přečíst článek › Vachutka připustil, že k útoku došlo, ale údajně jednal v sebeobraně a nechtěl poškozeného zabít. Napadení ale předcházelo několik incidentů během celého loňského roku. V srpnu si v Jihlavě počkal, až pojede jeho přítelkyně po kruhovém objezdu a s půlmetrovou železnou tyčí u auta za jízdy rozmlátil přední sklo. Ve vozidle tou dobou seděla bývalá přítelkyně, její současný přítel a dvě děti. Vachutka incident nepopřel. Od loňského června do srpna pak Vachutka opakovaně, i několikrát denně telefonoval bývalé přítelkyni a vyhrožoval jí, že jejího nového přítele zabije. Mimo jiné jí řekl: „Nezaslouží si nic jinýho, než aby zdechnul ještě horší, daleko horší smrtí než jeho dcera, má jít za ní, ať shoří v pekle…“ U soudu zaznělo, že dcera poškozeného zemřela ještě jako nezletilá při výboji elektrického proudu. Vachutka je obžalován také z toho, že bývalou přítelkyni nejméně devětkrát znásilnil, a to od léta 2018 do ledna 2020.

