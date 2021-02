Víc než s tvůrčím nepořádkem jsem ale nakonec bojovala se zimou. Kvůli prachu z kamene totiž dílna nemůže být zcela uzavřená. Sochařina je někdy náročnější, než na první pohled vypadá.

Jsme nedaleko Národního památníku odposlechu. Zajdete se tam někdy podívat?

Chodím, ale inkognito. Vůbec se k němu nehlásím a dělám, že absolutně netuším, kdo ho vytvořil. Když to náhodou nějaký kamarád prozradí, tak se vždy bráním, že si dělá legraci.

Posloucháte alespoň reakce lidí?

Občas něco zaslechnu, ale je to pro mě už uzavřená kapitola. Nemám důvod vyloženě hlídat každé slovo a naparovat se, že tohle jsem dělal já.

Radomír Dvořák



* v květnu oslaví 62. narozeniny

* bydlí v Havlíčkově Brodě

* je ženatý, má dvě děti

* vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové, má aprobaci na český jazyk a výtvarnou výchovu

* rodiče mu odmítli financovat uměleckou školu, báli se, aby se nestal bohémem

* je autorem Bretschneiderova ucha, Úst pravdy, Zlatých vočí a Hlavy XXII, které tvoří Národní památník odposlechu

* má rád cestování, památky a přírodu, miluje Českou republiku a Itálii

Jak vlastně reliéfy vznikaly? Jak jste se dostal nad zatopené lomy?

Měli jsme lešení nad vodou. Díry pro kotvy, které ho držely, jsme vrtali z kanoe. Mimochodem u očí jsou vidět doteď. Kamarád po nich dokonce umí vylézt a otočit okem.

Cože?

No normálně k nim doplave, vyleze po nich a otočí okem. (směje se) Jedno je totiž pohyblivé.

Doufám, že to teď někdo nevezme jako návod. Vraťme se ale zpět k samotnému procesu. Vy jste tedy museli skálu navrtat, abyste na ni zavěsili lešení?

Přesně tak, existuje z toho i video. Kotvy byly jak nahoře, tak dole. Lezli jsme tam buď ze žebříku ze skály nebo jsme k ní jezdili na kanoi. Co se týče reliéfů, tak jsem je tesali právě z toho lešení.

Bylo to náročné?

Ani ne. Náročné bylo spíš hledat postupy. V začátcích jsme pořádně nevěděli, jak do toho, ale krok za krokem jsme to vypilovávali. Zároveň to byli i relativně bezpečné. Nicméně vzpomínám si, že jednou, když mi volali z jedné komerční televize, že by se mnou chtěli udělat rozhovor, mě zachvátila mediální pýcha a já zahučel přímo do vody. (směje se)

Byl to přímo váš nápad, nebo šlo o zakázku?

Byla to moje svévole. Kamarád z vejšky mi vyčetl, že jsem přestal dělat abstrakci a zaměřil si více na figury. Řekl jsem si, že si pro něj za trest nachystám velké dřevěné ucho. Uplynuly ale desítky let a nic jsem neudělal. Pak jsem jednou učil kamenosochaře modelovat a dělali jsme právě anatomické detaily. Vzpomněl jsem si na to „své“ ucho a napadlo mě, že by nebylo špatné ho vytesat do skály. Tři nebo čtyři se přihlásili, že by do toho šli. A po pár úředních peripetiích se nám skutečně podařilo. Na to pak navázala další partička z nižšího ročníku, a tak vznikla ústa pravdy. A dvě věci jsou ale málo. Buď je jedna, nebo tři. Nic mezi tím.

A tak vznikly Zlatý voči…

Přesně tak. Zjistil jsem však, že vytvoření tohoto reliéfu bude o něco nebezpečnější a nechtěl jsem je do toho tahat. Bylo to přímo nad vodou a kdyby tam někomu spadlo elektrické nářadí do vody, tak by ho to mohlo zabít. Takže jsem do toho šel sám. Strávil jsem tam čtyřicet dní a čtyřicet nocí a opravdu jsem si to užil.

Ačkoliv to už částečně zaznělo, proč právě ucho, ústa a oči?

Je to takové znázornění komunikace. Ucho potřebujeme k naslouchání, ústa k mluvení a oči jsou jakýsi monitoring. Ale jinak je to celkem nahodilé setkání anatomických detailů, které se zkrátka chytlo. Své dělají i ty lomy. Někdo mi sice vyčítá, že ničím přírodu, ale já si to nemyslím. Vždyť lomy jsou také dílem člověka. Navíc jich je tady mraky a nikdo si jich nevšímá.

Máte tedy ambice památník ještě rozšířit?

Ne. Byly tady sice různé návrhy, ale já si myslím, že takto jako trojice je to dobré a je to uzavřená věc. Podle mě by ani nebylo dobré z toho dělat nějaké panoptikum a reliéfy tesat u každého lomu.

Kostky jsou vrženy

Nicméně později k nim přeci jen přibyla ještě hlava. Byla v plánu od začátku?

Ten nápad nepřišel vůbec v souvislosti s památníkem. Byli jsme s manželkou na dovolené v Itálii a jeli jsme kolem řeky Rubikon, kterou překročil vládce Caesar a pronesl u ní onu slavnou větu „Kostky jsou vrženy“. Říkal jsem si, že tady by byla ideální jeho hlava rozřezaná do hracích kostek. Chtěl jsem napsat do Rimini a nabídnout jim to, ale pak jsem si řekl, že v Itálii mají soch dost a určitě by o nějakou českou nestáli.

Proto jste tu myšlenku přenesl do českého prostředí?

Je dobrá, takže jsem Caesarovu hlavu nahradil tou Haškovou, který je s Lipnicí neodmyslitelně spjatý. Začal jsem portrétovat jeho vnuka Richarda, který je mu neuvěřitelně podobný. Akorát nemá tak špičatý nos, ten má po své babičce Jarmilce, což je u té sochy naopak výhoda. Alespoň ho nikdo neurazí. Podpořila to i místní firma Granit a na začátku roku 2011 jsme začali dělat. Teď vlastně máme desetileté výročí.

Považujete památník za své vrcholné dílo?

Nevím, jestli přímo celý památník, ale Hlavu XXII rozhodně.

Udělal byste na něm dnes něco jinak?

U Hlavy asi ne, tam to celkem klaplo. Občas někdo říká, že máme špatný překlad do němčiny, ale je potřeba si uvědomit, že Švejk je v tomto atypický. Je to taková němčina, kterou se mluvilo jen tady. Co se týče ostatních reliéfů, tak se nám tvarově trochu odchýlila ústa. Je tam malinko jiný tvar nosu, ale jinak bych na tom nic neměnil. Když jdu okolo, tak mě tam nic vyloženě netrápí.

Pojďme k vaší další tvorbě. Na jakou svou sochu jste nejvíce hrdý?

Na tu u Rotterdamu v Nizozemsku. Mám s ní spojené hlavně zákulisí. Tady, když udělám sochu, tak mě poplácají po rameni a tím to končí. Tam jsem si užil týden chvály. Navíc jsem měl při tvorbě naprosto volnou ruku, to u nás většinou nebývá. Dali mi námět – komunikace – ale to bylo jediné. Vymyslel jsem si proto motiv s osmi holkami na nárožích bloků a opravdu se tam ujal.

Máte nějaký oblíbený motiv, například zmiňované postavy?

Ženské dělám moc rád. Nicméně nejvíce mě lákalo před lety, teď už ho dělám spíš ze zvyku. Nejvíce mě na tom baví plynulost ženské křivky – poměr prsou, pasu a boků. Ženská je takové Ferrari, má dokonalý design.

Proč jste se rozhodl používat zrovna kámen?

Asi mi to bylo souzené. Uměleckou dráhu jsem začínal malováním obrazů, ale po čase jsem zjistil, že maluju spíše trojrozměrně. Řekl jsem si proto, že bude lepší, když se rovnou vrhnu na prostorové věci.

Začínal jste ale u dřeva…

Ano, protože bylo levné a bylo po ruce. Postupně jsem si ale začal čím dál více uvědomovat, že patřím ke kameni. Můj rodný dům je postavený na dvoumetrovém soklu, který je z lipnické žuly, a navíc bydlím na Lipnické ulici. Všechno k němu zkrátka směřovalo, a tak nějak si mě přitáhl.

Ideální podmínky

A před pár lety navíc přibyla i tato dílna, opět spojená s Lipnicí.

Prvních pár soch jsem dělal doma a sousedi si opravdu libovali. (směje se) Jsem nesmírně rád, že přišla nabídka spolupráce s Granitem, kde teď jsme, a že u nich mohu tvořit. Tady jsou ideální podmínky.

Ateliér doma vám ale i tak zůstal. Nemáte těch prostorů zbytečně moc?

Je fakt, že se svou sochařskou činností zabírám opravdu hodně místa. Mám pracovnu, která má dvě místnosti, a venkovní boudu, kterou používám především jako skladiště. Někdy přijďte, uvidíte, jak vypadá barák předělaný na takové sochařské muzeum.

Co na vaše umělecké počínání říká rodina?

Největší odezvu mám od dcery, která mi spravuje instagram, a od psa, který mě napodobuje. Vždy si vezme nějaký kus dřeva, kouše ho a dostává se do docela zajímavých tvarů. (směje se) Manželka sice mé sochy moc nechválí, ale myslím si, že je má ráda. Když jsem před deseti lety nějaké, které jsem měl doma, prodal, začala brečet. Přitom předtím neřekla ani slovo. Očividně se jí ale líbily.

Má dcera ambice jít ve vašich šlépějích?

Ani dcera, ani syn. Když viděli tu bídu doma, tak se rozhodli, že budou bohatí, a vystudovali práva. Oba nějaké výtvarné vlohy sice mají, ale nijak je nerozvíjejí.

Zdroj: Radomír Dvořák

Na čem teď pracujete?

Tuhle otázku jsem čekal, tak jsem si to radši napsal. (vytahuje diář) Čeká mě například socha spojená s Karlem Havlíčkem Borovským. Dále pak andělský kříž, který bude stát u cesty. Bude nevšední tím, že ho budou tvořit čtyři křídla. Člověk by si řekl, že toto znázornění už muselo někoho napadnout, ale ne, takže budu nejspíš první. Plánuji ho umístit na kámen, na kterém bude stopa po máchnutí křídla, a ještě navíc bude sezení okolo. A pak tady mám třeba fontánu do zahrady, kterou bude tvořit sukně ženské postavy.

Koukám, že diář máte opravdu nabitý.

Na příští rok už mám plno a říkám lidem, že pokud něco chtějí, ať se ozvou příští rok v lednu. Teď toho mám tak akorát. Minulý rok jsem dělal sedm velkých věcí, a to už bylo opravdu moc, to znovu nechci.

Pořád děláte dřevěné a kamenné medaile pro Kraj Vysočina?

Jen dřevěné. Kamenné už vyrábí na učilišti a já jen přihlížím. Ze začátku jsem je ale dělal sám. Jedna medaile mi zabrala dva dny, takže nad dvaceti medailemi jsem strávil čtyřicet dní. Pak už mě to opravdu nebavilo. Já tuhle drobnou práci nesnáším.

Pokud se nemýlím, jste také držitelem tohoto ocenění.

Ano, ale já jsem si nechal udělit skleněnou. Řekl jsem, že ty dvě (dřevěnou a kamennou, pozn.red.) si kdyžtak můžu udělat sám. (směje se)

Co byste chtěl ještě dokázat?

Nápadů mám opravdu hodně, ale času málo. Z některých možná budou jen jako takové malé modýlky. Mám ale takové tři velké vize. První z nich jsou dvě holky spojené vlasy tvořící zemskou bránu. Druhá je pak pyramida složená ze čtyř ženských. Bude se jmenovat Fórum aneb jedna paní povídala.

A ta třetí?

To je moje největší. Chtěl bych znázornit mimoúrovňovou křižovatku jakožto kříž a postavit ho poblíž právě takovéto křižovatky. Lidé, kteří někam jedou, by u něj mohli poprosit, aby dojeli v pořádku, protože na silnicích jich umírá opravdu dost. Sice u dálnice existuje silniční kaple, ale ta je utopená dole a moc lidí o ní neví. Já si myslím, že takovéto věci by měly být na kopci, aby byly vidět už z dálky.