„Ve středu spouštíme zkušební provoz. Potřebujeme vyladit, aby byla v prostředí stálá vlhkost a teplota,“ uvedl mluvčí za Slovanskou epopej Jakub Růžička. Od úterka jsou v prodeji lístky. Za plné vstupné zaplatí lidé 250 korun, pro studenty a důchodce je vstupenka zlevněná na 150 korun. Děti do deseti let jsou zdarma.

Lístky na výstavu do zámku lidé zakoupí v hodinových slotech, a to každou celou hodinu od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne. „Je potřeba dodržovat nějaký maximální počet lidí, kteří mohou v daný čas prostory navštívit. Propočítali jsme, že prohlídka trvá okolo hodiny. Poslední vstup je umožněn v pět odpoledne, otevřeno je do šesti," doplnil Růžička.

Na Slovanskou epopej se zájemci podívají denně, od pondělí až do neděle. Na stránkách www.mucha-epopej.cz jsou první volné lístky na sobotu.