Ani elektřina, ani plyn. Nejlevější je jezdit autobusem na naftu, zní z Jihlavy

Důležitá podmínka pro auta i motorky bylo stáří minimálně sedmatřicet let, rok výroby totiž musel být maximálně 1985. Během soutěže, kterou přichystal Roman Karas z jihlavského autoklubu, odpadlo jen jedno vozidlo - Velorex už odpoledne nepokračoval. V Lukách se zdálo, že se na seznam odstoupivších přidá i zachovalá „tisícovka“, tu se ale nakonec podařilo opět zpojízdnit.

Pořadatelé měli obavy z počasí. Déšť, který by byl problém zejména pro motorkáře, však i přes zataženou oblohu nepřišel a tak panovala pohodová atmosféra. Jihlavský automotoklub by celou akci rád za rok zopakoval. Kdy to bude se zatím neví. „Na jaře se nám zdá, že je hodně akcí. Ježkova jízda by se mohla jet na konci září, začátku října, nebo to necháme takhle, to se ještě rozhodneme,“ uzavřel Ctibor Čepička.