Poněkud nezvyklý pohled se naskýtá řidičům jedoucím po státní silnici číslo osmatřicet z Brodu na Jihlavu. Před pár dny totiž někomu došla trpělivost a obří díru na Lidické ulici doplnil kosočtvercem a nápisem „coonda“. „Konečně pořádné označená díra,“ komentoval výtvor s úsměvem Aleš Špíra. Výmol sice silničáři opravili, obrázek ale zůstal.

Na silnici I/38 v Havlíčkově Brodě se objevil nápis "coonda". | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Nemilou zkušenost s defektem na této silnici má třeba Michal Závodský. „Bohužel jsem do ní v noci také vjel. No pěkný zážitek to tedy rozhodně nebyl. Jet pomaleji, mohlo to dopadnout dost špatně,“ postěžoval si.