V první polovině příštího roku by tak mohli dostat klienti zkrachovalé ruské banky zpět své peníze. Kraje, města, obce a velké firmy by měly dostat zpět více než devadesát procent z částek uložených v bance. „Kraj Vysočina si přijde minimálně na více než dvě miliardy korun. Je ale možné, že se dočká vyplacené úplně celé své pohledávky ze Sberbank CZ, odpovídající 2,4 miliardy korun,“ odhadl ekonom Lukáš Kovanda.

Rušení velkých plánů kvůli Sberbank: peníze tam zůstaly i obcím na Vysočině

Peníze Kraje Vysočina uložilo do Sberbank ještě předchozí vedení. „Sberbank měla licenci České národní banky a nebyl žádný důvod jí nevěřit. Krajské vedení nemělo před 24. únorem žádné indicie, že by měla Sberbank mít problémy a o spolehlivosti bylo opakovaně ujišťováno od ČNB. Dlouhodobě byla hodnocena velice dobře a nabízela výhodné podmínky,“ uvedl radní Kraje Vysočina Pavel Hájek a dodal: „Důležité však je, že i přes zadržované peníze se podařilo udržet letošní rozpočet vyrovnaný a nebylo potřeba zastavovat rozjeté investiční akce. A to i přesto, že větší část uvízlých peněz jsme museli zahrnout do výdajů letošního rozpočtu.“

Z měst Vysočiny má ve Sberbank peníze například Jihlava, Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Lipnice nad Sázavou nebo Třešť.